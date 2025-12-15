Logo strona główna
Kraków

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach
Źródło: Facebook TOPR
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z udziałem turystów pomogli kobiecie, która po upadku w rejonie Koziego Wierchu straciła przytomność. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

W niedzielę (14 grudnia) w godzinach popołudniowych do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie od turystki, która była świadkiem upadku kobiety z wysokości w rejonie Koziego Wierchu. Poszkodowana spadała śnieżno-skalnym terenem i zatrzymała się na wysokości około 2100 metrów nad poziomem morza. Kobieta była nieprzytomna i doznała obrażeń ciała.

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Źródło: Facebook TOPR

Zanim na miejsce dotarli pierwsi ratownicy ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, turyści znajdujący się w rejonie wypadku zabezpieczyli poszkodowaną przed dalszym upadkiem oraz wychłodzeniem. Przy ich pomocy przygotowano platformę w śniegu i wykonano dodatkowe zabezpieczenie kobiety.

Akcja ratunkowa na Kozim Wierchu

Równolegle zorganizowano wyprawę ratunkową z Zakopanego, która zabrała ze sobą specjalistyczny sprzęt medyczny oraz środki transportu. Na miejscu ratownicy rozstawili namiot i zorganizowali punkt cieplny.

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Źródło: Facebook TOPR

"Po przygotowaniu do transportu, wciąż nieprzytomna turystka została opuszczona w noszach przy użyciu lin stromym stokiem Koziego Wierchu, a następnie przetransportowana przez Próg Stawiarski do Doliny Roztoki. Stamtąd quadem przewieziono ją do Wodogrzmotów Mickiewicza, gdzie około północy została przekazana załodze karetki pogotowia" - zrelacjonowali ratownicy TOPR.

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Źródło: Facebook TOPR

Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Nowym Targu. W działaniach ratunkowych brało udział 21 ratowników TOPR. Część sprzętu ratowniczego dostarczono na miejsce wypadku przy użyciu dronów

1512_topr_moleda

Tak TOPR i wojsko ćwiczą nad Tatrami. Specjalna relacja naszego reportera

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook TOPR

