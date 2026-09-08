Małopolskie
Nietrzeźwa 15-latka prowadziła samochód
Patrol policji zauważył dziwnie jadącą Toyotę w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Kierująca pojazdem bez wyraźnego powodu zwalniała i przyspieszała, a także chaotycznie zmieniała pas ruchu" - opisują policjanci. Samochód poruszał się ulicą Błonie w Tarnowie.
Gdy policja zatrzymała kierującą do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedzi 15-latka. W pojeździe znajdowała się też 20-letnia kobieta. Obie były nietrzeźwe, badanie alkomatem wykazało u nastolatki ponad promil alkoholu.
"Jak ustalili policjanci, Toyota należała do jej ojca. Po wykonaniu niezbędnych czynności 15-latka została przekazana opiekunowi" - czytamy w komunikacie. Okoliczności zdarzenia, w tym to, jak nastolatka weszła w posiadanie samochodu, bada policja.
Źródło: tvn24.pl