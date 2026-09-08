Małopolskie Nietrzeźwa 15-latka prowadziła samochód Anna Winiarska |

21.01.2023 | Nie tylko nastolatkowie i dorośli. Kłopoty z alkoholem mają już nawet 11-latki Źródło wideo: Maria Mikołajewska | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Patrol policji zauważył dziwnie jadącą Toyotę w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Kierująca pojazdem bez wyraźnego powodu zwalniała i przyspieszała, a także chaotycznie zmieniała pas ruchu" - opisują policjanci. Samochód poruszał się ulicą Błonie w Tarnowie.

Gdy policja zatrzymała kierującą do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedzi 15-latka. W pojeździe znajdowała się też 20-letnia kobieta. Obie były nietrzeźwe, badanie alkomatem wykazało u nastolatki ponad promil alkoholu.

"Jak ustalili policjanci, Toyota należała do jej ojca. Po wykonaniu niezbędnych czynności 15-latka została przekazana opiekunowi" - czytamy w komunikacie. Okoliczności zdarzenia, w tym to, jak nastolatka weszła w posiadanie samochodu, bada policja.