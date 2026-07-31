Wozidło wpadło do wody, operator nie żyje
Do tragedii doszło w czwartek po południu. Jak podaje straż pożarna, z nieustalonych przyczyn wozidło wjechało do zbiornika wodnego i całkowicie zatonęło.
Kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyjaśnił, że działania strażaków były bardzo trudne, ponieważ pojazd znajdował się całkowicie pod wodą, a kabina była zanurzona w mule i częściowo przysypana żwirem.
Nie żyje mężczyzna
Na miejscu pracowało 16 zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Małopolska".
Strażacy odnaleźli pod wodą około 40-letniego mężczyznę i wydobyli go na brzeg. Życia operatora maszyny nie udało się uratować.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
Źródło: tvn24.pl