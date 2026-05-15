Kraków Uzbrojony w pałkę i śrubokręt próbował wtargnąć do bacówki. W środku byli ludzie

Próbowali się włamać do nieczynnej hali, z dachu ściągnęli ich policjanci Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: KWP w Krakowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rano, 9 maja, zamaskowany mężczyzna wybił pałką szybę w drzwiach wejściowych bacówki w Knurowie. Chciał dostać się do środka, usiłując wyłamać zamek śrubokrętem.

W bacówce noc spędzały cztery osoby. Jedna z nich, zaalarmowana hałasem, spłoszyła włamywacza, który uciekł.

23-latek był uzbrojony w pałkę i śrubokręty Źródło zdjęcia: KWP w Krakowie

Sam się zgłosił, "wyraził skruchę i żal"

"Sprawca przed próbą wtargnięcia do budynku rozłączył monitoring znajdujący się na posesji, a później bezskutecznie chciał się włamać przez drzwi wejściowe do obiektu. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - przekazała w komunikacie małopolska policja.

Zanim policjanci wytypowali podejrzanego, ten sam się zgłosił. Już następnego dnia po nieudanym napadzie przyszedł do komendy.

Jak podaje policja, mężczyzna przyznał się oraz "wyraził skruchę i żal z powodu swojego zachowania". - Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego to zrobił - powiedział tvn24.pl asp. szt. Łukasz Burek, oficer prasowy policji w Nowym Targu.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24