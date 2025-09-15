Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce. Była żona z zarzutem

Kraków Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zabójstwa doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Na Kozłówce w Krakowie. Jako pierwszy poinformował o tym lokalny portal lovekrakow.pl, według którego mężczyzna został zaatakowany tłuczkiem do mięsa.

Kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, przekazał tvn24.pl, że policjanci otrzymali w tej sprawie zgłoszenie w niedzielę przed godziną 13. Na miejscu zastano martwego 62-letniego mężczyznę.

Rany tłuczone głowy i rana kłuta serca

- Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady i prowadzone jest postępowanie. Zatrzymano 53-letnią kobietę - powiedział Szpiech.

Według naszych informacji kobieta jest byłą żoną zmarłego mężczyzny. Mimo rozwodu wciąż mieszkali oni razem.

- 53-latka usłyszała zarzut zabójstwa, częściowo przyznała się do winy - powiedziała nam prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak podkreśliła mężczyzna miał na głowie rany tłuczone, jednak śmiertelna okazała się pięciocentymetrowa rana kłuta serca, zadana nożem. - Uszkodzona została prawa komora serca i aorta - wyjaśniła rzeczniczka.