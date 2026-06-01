Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zabójstwo, porwania, pobicia. Pseudokibice Ruchu Chorzów skazani

Pełnomocnicy oskarżonych na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Wyrok w procesie apelacyjnym dla grupy pseudokibiców Psychofans
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Siedmiu małych świadków koronnych pogrążyło pseudokibiców Ruchu Chorzów z grupy Psycho Fans. Sąd skazał w sumie 46 osób. Usłyszeli zarówno wyroki więzienia w zawieszeniu, jak i nawet kary 15 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłosił prawomocny wyrok w tej sprawie. Proces dotyczący grupy Psycho Fans dotyczył 46 osób. Śledczy zarzucili im 110 przestępstw, takich jak: zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w ustawkach, rozboje i kradzieże oraz handel narkotykami.

Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył im kary więzienia w zawieszeniu do kar 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd: to nie pobicie, a zabójstwo

Sąd Apelacyjny w Krakowie nieznacznie zmienił kary dla niektórych członków grupy, uniewinniając ich od poszczególnych zarzutów lub zmieniając kwalifikacje czynów.

Największa zmiana dotyczy Kajetana B., jednej z najważniejszych osób w grupie, który ma spędzić w więzieniu 15 lat, o cztery więcej niż orzekł sąd pierwszej instancji.

Pełnomocnicy oskarżonych na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Pełnomocnicy oskarżonych na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Wynika to ze zmiany kwalifikacji czynu - w pierwszej instancji odpowiadał za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, sąd apelacyjny uznał, że było to zabójstwo. Zdarzenie to było zarejestrowane przez kamery, stąd sądy nie miały większych wątpliwości, co tam się wydarzyło.

Obciążyli dawnych kolegów

Inaczej było z innymi przestępstwami - tu kluczową rolę odegrało siedmiu tak zwanych małych świadków koronnych. To ich zeznania obciążyły dawnych kolegów ze stadionu.

- Wiemy o dwóch zamachach na ich życie. Wiemy, że na stadionach ich dawni koledzy z trybun bardzo głośno i wyraźnie wyrażają to, co myślą o nich w tej chwili - mówił na antenie reporter TVN24 Konrad Borusiewicz.

- Jest to proces, który pokazał, jak fundamentalnym narzędziem jest mały świadek koronny. W tym przypadku było kilku świadków. Bez tej instytucji tych 46 oskarżonych nie byłoby postawionych przed sądem, a tym bardziej nie zostaliby skazani - skomentował po wyjściu z sali rozpraw prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.

Prokurator Jacek Otola na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Prokurator Jacek Otola na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Jak dodał, ten wyrok "przede wszystkim przyznaje rację prokuratorom i policji, że istniała taka grupa przestępcza, że istotą tej grupy przestępczej była przemoc". Podkreślił, że poniedziałkowy wyrok kończy najważniejszy epizod związany z grupą Psycho Fans. - W tym procesie zostali skazani najważniejsi członkowie tej grupy, całe przywództwo bojówki Psycho Fans - zaznaczył.

Co zmieniło się w wyroku?

Poza zmianą wyroku dla Kajetana B., sąd w większości utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy, w jednym przypadku przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Niewiele łagodniejszą karę niż w pierwszej instancji usłyszał m.in. główny oskarżony uznawany za lidera grupy - Maciej M. Sąd apelacyjny uznał, że nie był on winny przywłaszczenia samochodu, ale oszustwa polegającego na niewypłaceniu pieniędzy za zakup auta. W pozostałej części, w której M. odpowiadał za pobicie lidera kibiców innego klubu piłkarskiego, zlecenie zamachu na kolejnego i porwanie dla okupu, wyrok został utrzymany w mocy. Sąd apelacyjny orzekł wobec niego karę łączną 11,5 roku więzienia, czyli o pół roku mniej, niż Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sędzia Jacek Polański na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Sędzia Jacek Polański na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Sąd dokonał też zmian w orzeczeniach wobec innych członków grupy - m.in. Krzysztofa G. uniewinnił od zarzutu sprzedaży narkotyków, Marcina L. i Mateusza Sz. od udziału w pobiciu, Pawła H. od kradzieży flagi GKS-u. Natomiast Łukasza B. uznał winnym udziału w pobiciu i uchylił uniewinnienie go od tego czynu.

W przypadku osób, u których sąd nie modyfikował kwalifikacji czynu, utrzymał on kary wymierzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie, uznając, że są sprawiedliwe.

Sąd apelacyjny ocenił, że sąd pierwszej instancji był obiektywny i prawidłowo prowadził proces, co kwestionowała obrona. Potwierdził też wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą i złożyli zeznania obciążające kompanów. Jeden z obrońców - Przemysław Chmielowski - ocenił, że choć w niektórych przypadkach kary zostały obniżone, to jednak obrona nie jest zadowolona z orzeczenia, ponieważ sąd w większości przyznał rację prokuraturze. - Oczywiście obrońcom też [przyznał rację - red.], na przykład na skutek apelacji uchylony został wyrok w zakresie czynu, który był przedawniony, a w pierwszej instancji sąd przypisał popełnienie tego przestępstwa - zwrócił uwagę obrońca.

To nie koniec konsekwencji dla Psycho Fans

Proces odwoławczy rozpoczął się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w marcu. W apelacji prokuratura domagała się wyższych kar dla większości oskarżonych, a obrońcy uniewinnienia, uchylenia wyroku pierwszej instancji lub złagodzenia kary. W Sądzie Okręgowym w Katowicach sprawa toczyła się od 2019 do 2023 r. Śledztwo w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. To główny, ale niejedyny proces karny przeciwko grupie Psycho Fans. Prokuratura oskarżyła o działalność przestępczą w ramach gangu ponad 200 osób, a kolejnych 140 osób ma status podejrzanych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24+ Originals
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24+ Originals
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Czytaj także:
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa i wstrzymanie walk
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Polska
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
METEO
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. "Szansa na nowe tchnienie"
Kraków
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
Polska
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
Polska
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
Kultura i styl
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
Zdrowie
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Modernizacja linii otwockiej
Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa
OTWOCK
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
Katowice
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
Katowice
Sprzątanie po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach
Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Taką pomoc otrzymają poszkodowani
METEO
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica