Otworzą archiwum kurii, którą rządził Karol Wojtyła. Poprzedni metropolita je zamknął

Kardynał Grzegorz Ryś, który przez ostatnie lata zarządzał diecezją łódzką, pod koniec 2025 roku wrócił do Małopolski, obejmując stanowisko metropolity krakowskiego. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który wcześniej osiągnął wiek emerytalny.

Dostęp do dokumentów z czasów Karola Wojtyły

Kardynał Ryś ma zrewolucjonizować sposób funkcjonowania krakowskiego Kościoła. Oczekuje się, że nowy metropolita "przewietrzy" kurię - zaczął już zresztą porządki, zmieniając rzecznika archidiecezji. Ma też utworzyć w diecezji komisję ds. pedofilii i otworzyć kościelne archiwa.

Te ostatnie zostały zamknięte we wrześniu 2024 roku, gdy na czele kurii stał arcybiskup Jędraszewski. Obecnie na stronie archidiecezji można znaleźć informację, że "zarówno czytelnia genealogiczna jak i czytelnia naukowa pozostają zamknięte do odwołania. Tym samym na chwilę obecną nie ma możliwości przeprowadzania kwerend. Powiadomienie o ponownym otwarciu zostanie zamieszczone na stronie archiwum".

Teraz, jak potwierdził w rozmowie z tvn24.pl rzecznik archidiecezji, ksiądz dr Piotr Studnicki, zbiory mają zostać ponownie otwarte. Pod koniec tygodnia ma być znane nazwisko dyrektora archiwum, a w pierwszych dniach lutego zacznie ono ponownie przyjmować badaczy.

To ważne, bo - jak zauważa "Tygodnik Powszechny" - decyzja ta jest "pierwszym krokiem do powołania komisji, która powinna zbadać m.in. przypadki pedofilii za czasów Karola Wojtyły". Późniejszy papież Jan Paweł II był metropolitą krakowskim w latach 1964–1978.

Rzecznik kurii: taki jest standard

Kto w tym momencie jest dyrektorem archiwum - tego nie wiadomo, bo na stronach diecezji nie ma takiej informacji. Artur Sporniak przypomniał na łamach "Tygodnika Powszechnego", że ostatni dyrektor tej instytucji - ks. prof. Jacek Urban - przestał pełnić funkcję, gdy w 2023 roku dziennikarze zaczęli publikować materiały o księżach wykorzystujących dzieci za czasów kardynała Karola Wojtyły. Chodzi między innymi o reportaż Marcina Gutowskiego w TVN24 pt. "Franciszkańska 3", w którym przedstawiono dowody, że Karol Wojtyła jako metropolita miał wiedzę o przypadkach seksualnego wykorzystywania dzieci i nie reagował na to w odpowiedni sposób.

Ksiądz Piotr Studnicki wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl, że w ostatnim czasie w archiwum toczyły się wyłącznie prace związane np. z digitalizacją zbiorów czy wewnętrznych badań, ale nie było możliwości przeprowadzenia kwerend przez osoby z zewnątrz.

Zasady udostępniania zbiorów krakowskiej kurii zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

- Ksiądz kardynał Ryś podkreśla, że archiwum będzie dostępne na takich zasadach, na jakich funkcjonuje każda inna tego rodzaju instytucja. Oznacza to dostęp do zbiorów archiwalnych sprzed ostatnich 50 lat, bo taki jest standard - podkreślił rzecznik Archidiecezji Krakowskiej.

Ksiądz Studnicki zaznaczył, że zbiory będą dostępne na cele związane z badaniami naukowymi, ale też ze względu na ważny interes społeczny.

