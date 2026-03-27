Kraków

Strefa czystego transportu wraca do sądu. Po skardze wojewody

Krzysztof Jan Klęczar
Zwolnienie mieszkańców Krakowa z opłat
Wojewoda małopolski złożył skargę kasacyjną od wyroku dotyczącego strefy czystego transportu w Krakowie. Sąd w pierwszej instancji przychylił się tylko do części uwag wojewody Krzysztofa Jana Klęczara. Sprawą ma zająć się teraz Naczelny Sąd Administracyjny. "Policzek dla Krakowian" - odpowiada prezydent miasta Aleksander Miszalski.

Podczas piątkowego briefingu w Skale wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, konsultacjach ze swoimi służbami prawnymi i po rozmowach z samorządowcami z Małopolski domaga się w skardze kasacyjnej uchylenia w całości wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

- Za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowałem skargę kasacyjną od wyroku, który został podjęty, oczekując uchylenia działania tejże uchwały w całości - powiedział wojewoda.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar
WSA w swoim wyroku ze stycznia bieżącego roku tylko częściowo uwzględnił uwagi wojewody, stwierdzając nieważność niektórych zapisów uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie. Rozstrzygnięcie było po myśli prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

Wojewoda: to decyzja za równością i poszanowaniem prawa

Według wojewody głównym zarzutem poruszanym w skardze było naruszenie przez Radę Miasta Krakowa w przyjętej uchwale w sprawie strefy zasady równości i zakazu dyskryminacji.

- Demokratyczne państwo musi opierać się na zasadzie równości. Nie ma możliwości, by zasadę równości wobec obywateli w jakikolwiek sposób naruszać - zaznaczył Klęczar.

Znak informujący o strefie czystego transportu w Krakowie
Według niego istotny jest również fakt ograniczenia pewnych konstytucyjnych praw i wolności obywateli na obszarze działania strefy.

Znikające i niszczone znaki strefy czystego transportu. Są pierwsze zatrzymania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znikające i niszczone znaki strefy czystego transportu. Są pierwsze zatrzymania

- Podnosiłem ten zarzut, skarżąc tę uchwałę w pierwszej instancji, i ten sam zarzut podnosimy wobec wyroku, który zapadł w WSA - dodał wojewoda.

Jak wskazał, w wyroku WSA jego służby prawne stwierdziły również wiele uchybień, m.in. skrócono okres wejścia w życie uchwały z ustawowego terminu 14 dni do siedmiu dni.

Zdaniem wojewody, WSA, uchylając przepisy w części i zmieniając treść uchwały Rady Miasta Krakowa, wszedł w wyłączne kompetencje przypisane jednostce samorządu terytorialnego do stanowienia prawa lokalnego.

- W tej decyzji, choć jest to decyzja trudna, nie pozostaję sam. Nie mam jednak wątpliwości, że jest to decyzja słuszna, którą jako wojewoda małopolski, który ma być strażnikiem dobrostanu i spójności oraz równości wszystkich obywateli naszego województwa, muszę podjąć - podsumował Klęczar.

Wskazał przy tym samorządowców z małopolskich gmin, którzy towarzyszyli mu podczas briefingu.

"Wielka korekta" w Krakowie. Parkowanie, bilety, strefy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wielka korekta" w Krakowie. Parkowanie, bilety, strefy

- To nie jest decyzja przeciw miastu Kraków czy tym, którzy przygotowali uchwałę, to jest decyzja za równością, równym traktowaniem, za poszanowaniem prawa wszystkich obywateli Małopolski do nieskrępowanego korzystania za wspólnego dobra, jakim jest miasto Kraków, kulturalna, akademicka stolica Polski, stolica naszego regionu i nasze wspólne dobro - dodał wojewoda.

Prezydent zapowiada "walkę o zdrowie Krakowian"

W piątek po południu prezydent Krakowa nazwał decyzję wojewody "policzkiem dla wszystkich Krakowian, którzy już od następnego tygodnia mogliby stać się beneficjentami pierwszych korekt w Strefie Czystego Transportu".

"Chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że jestem tą decyzją pana wojewody bardzo rozczarowany. Nie jestem w polityce od wczoraj, rozumiem, że dla Pana wojewody istotny jest polityczny i partyjny uzysk z 'krakowskiego obwarzanka'. Liczyłem jednak, że w tej sprawie - tak ważnej dla wszystkich - pan wojewoda wzniesie się ponad partyjne interesy. Tak się jednak nie stało, a ucierpią na tym mieszkańcy Krakowa" - napisał Aleksander Miszalski w mediach społecznościowych.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Samorządowiec podkreślił, że z perspektywy miasta nie zmienia to "rzeczy podstawowej", którą jest wprowadzenie całościowej korekty strefy czystego transportu. Zapowiedział, że zmiany, które w związku ze skargą kasacyjną nie wejdą w życie w przyszłym tygodniu, zostaną włączone do "pakietu wielkiej korekty".

"Kraków dalej będzie dążył do poprawy jakości powietrza w mieście, będziemy walczyć o zdrowie Krakowian bez względu na hamujące działania innych instytucji" - napisał prezydent Miszalski.

Co oznaczał wyrok WSA?

Zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wzbudził punkt odnoszący się do definiowania mieszkańca Krakowa na podstawie zameldowania.

W uchwale mieszkaniec Krakowa został określony jako osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy i płacąca podatek dochodowy w Krakowie. Sąd uznał jednak, że jest się mieszkańcem gminy wtedy, kiedy się faktycznie mieszka na jej terenie, i stwierdził nieważność tego punktu.

Drugi unieważniony zapis dotyczy zwalniania z opłat osób dojeżdżających tylko do placówek finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia bez uwzględnienia prywatnych placówek medycznych w strefie. Zgodnie z uchwałą o strefie zwolnieni z opłat zostali pacjenci korzystający ze świadczeń medycznych w krakowskich placówkach ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych.

Sąd nie uwzględnił najważniejszej - według biura wojewody - wątpliwości prawników urzędu wojewódzkiego, a mianowicie równości obywateli wobec prawa. Wojewoda w skardze zaskarżył mechanizm wprowadzający opłaty za wjazd do strefy dla właścicieli starych samochodów spoza Krakowa, podczas gdy mieszkańcy miasta posiadający takie same pojazdy zostali z tych kosztów zwolnieni.

Sąd uznał, że zasadne było wyłączenie Krakowian z zakazu wjazdu lub odpłatności za każdy wjazd, ponieważ - zauważył - w przeciwnym razie w praktyce wiązałoby się to z nałożeniem na nich opodatkowania, podczas gdy rada nie ma uprawnień do nakładania podatków innych niż te od nieruchomości.

Wandalizmy, referendum i "wielka korekta"

Strefa czystego transportu weszła w życie 1 stycznia 2026 roku i objęła około 60 procent Krakowa, w przybliżeniu wnętrze "autostradowej" IV obwodnicy. Część kierowców - przede wszystkim pochodzących spoza Krakowa - od początku protestowało przeciwko tak rozległym ograniczeniom, w tym przeciwko opłatom za wjazd do strefy samochodami niespełniającymi norm.

Mapa Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Mapa Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Fala niezadowolenia w związku z wprowadzeniem przez władze miasta SCT zainspirował przeciwników prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego do zbiórki podpisów za jego odwołaniem. 11 marca złożyli w Krajowym Biurze Wyborczym w Krakowie podpisy niemal 134 tysięcy mieszkańców pod wnioskiem o organizację głosowania.

KBW jest w trakcie liczenia i weryfikowania podpisów.

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego
W okresie, gdy zbierane były podpisy, prezydent Miszalski zapowiedział "wielką korektę" strefy czystego transportu i zdymisjonował dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasza Franka. To ta instytucja była odpowiedzialna za przygotowanie projektu SCT.

Zapowiedziane zmiany obejmują m.in. możliwość dojazdu pojazdami niespełniającymi norm do parkingów park & ride, przeniesienie uprawnień do zwolnienia z opłat na najbliższą osobę w rodzinie dziedziczącą pojazd po właścicielu czy zniesienie opłat dla mieszkańców województwa małopolskiego w trudnej sytuacji materialnej.

Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
WARSZAWA
pap_20231206_120
Prokuratura oskarżyła nie tego Karola
Szczecin
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" zablokowana
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Ceny paliw. Czas na ruch prezydenta
BIZNES
shutterstock_2667321469
"Alpejski rozwód". Czym jest i jaki ma związek ze śmiercią kobiety w górach
Świat
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
BIZNES
Mężczyzna uszkodził dwa szlabany
"Puściły mu hamulce" i wyrwał dwa szlabany. Nagranie
Wrocław
Donald Tusk
Ślubowanie sędziów Trybunału. Tusk komentuje plan Nawrockiego
Polska
imageTitle
Wieje w Planicy. Odwołano serię próbną
EUROSPORT
Mycie pętli na Dworcu Centralnym
1500 wiat do umycia
WARSZAWA
tory shutterstock_137977700_1
Fotografował pociągi, został zatrzymany
Trójmiasto
Pamela Genini - pogrzeb (24.03.2026)
Makabryczne odkrycie podczas ceremonii na cmentarzu
Świat
Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi
Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym
WARSZAWA
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Dosypie śniegu, temperatura mocno spadnie. Alarmy w 12 województwach
METEO
shutterstock_2492671047 (1)
"Udar oka" po popularnym leku na otyłość. Jak duże jest ryzyko?
Anna Bielecka
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
BIZNES
Rosyjskie centrum w Pradze obrzucono koktajlami mołotowa
Podpalono rosyjskie centrum kultury. Policja poszukuje sprawcy
Świat
Jolanta Sobierańska-Grenda
Będzie dymisja ministry zdrowia? Premier zabrał głos
Zdrowie
Donald Trump
Trump do dziennikarki: Pamiętasz nasz wspólny lunch? Teraz wyglądasz nawet piękniej
Świat
23 min
warchol i gordziewicz
Zwrot PiS w sprawie KRS. Własne prawo uznają za zagrożenie
Marta Gordziewicz
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Uderzył ponownie, zakłócił produkcję ważnego paliwa
METEO
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Składowisko odpadów w Wołominie
Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
WARSZAWA
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
BIZNES
Tomasz J. przed sądem
Zabójstwo na plebanii. Jest wyrok
Katowice
Karol Nawrocki
Weto prezydenta utrzymane. Jest reakcja premiera
Polska
W garderobie policjanci odkryli dziurę w ścianie, w której była plantacja marihuany
W ścianie była dziura, w środku plantacja marihuany
Łódź
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych
WARSZAWA
imageTitle
Karuzela w Radomiaku. Czwarty trener w sezonie
EUROSPORT

