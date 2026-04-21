Kraków

Zniszczone elewacje klasztoru, uczelni i kamienic. Skala "bezprecedensowa"

|
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
Zniszczone elewacje klasztoru, uczelni i kamienic w Krakowie
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Policja szuka sprawcy dewastacji kilkunastu zabytkowych budynków w centrum Krakowa. W weekend pseudograffiti pojawiło się na elewacjach klasztoru klarysek, Wydziału Polonistyki UJ i i kilku kamienic. Skala zniszczeń jest "bezprecedensowa" - komentuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

"To był dla zabytków Krakowa bardzo smutny weekend" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Do wpisu dołączyli 16 zdjęć - na każdym widać odnowione, zabytkowe budynki na terenie Starego Miasta. Każdą z elewacji ktoś oszpecił czerwonym sprejem. Namalowany wzór wygląda jak podpis pseudografficiarza.

Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął

WARSZAWA

Sprawę bada prokuratura

Jak pisze SKOZK, skala zniszczeń jest "bezprecedensowa". Wandal podczas jednego weekendu uszkodził między innymi ściany zewnętrzne kamienic przy najważniejszych ulicach miasta - Grodzkiej, Stradomskiej i Krakowskiej. To okolice Wawelu. Sprawca nie oszczędził też zaparkowanego na Kazimierzu samochodu, namiotu Krakowskiego Biura Festiwalowego na Placu Marii Magdaleny i wiaty przystanku MPK przy placu Wolnica.

Pseudograffiti na krakowskich zabytkach
Pomazana elewacja klasztoru klarysek przy ul. Grodzkiej
Pomazana elewacja klasztoru klarysek przy ul. Grodzkiej
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Zdewastowana wiata przystanku MPK przy placu Wolnica
Zdewastowana wiata przystanku MPK przy placu Wolnica
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Kamienica przy ul. Krakowskiej 29
Kamienica przy ul. Krakowskiej 29
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Brama przy ul. Krakowskiej 21
Brama przy ul. Krakowskiej 21
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Podcienia przy ulicy Krakowskiej
Podcienia przy ulicy Krakowskiej
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Uszkodzony samochód na Kazimierzu
Uszkodzony samochód na Kazimierzu
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Kamienica przy ul. Stradomskiej 5a
Kamienica przy ul. Stradomskiej 5a
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Kamienica na rogu ulic św. Gertrudy i Stradomskiej
Kamienica na rogu ulic św. Gertrudy i Stradomskiej
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Dawny Arsenał Królewski, dziś siedziba Wydziału Polonistyki UJ
Dawny Arsenał Królewski, dziś siedziba Wydziału Polonistyki UJ
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Kamienica przy ul. Grodzkiej 42
Kamienica przy ul. Grodzkiej 42
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Witryny sklepu przy ul. Grodzkiej 62
Witryny sklepu przy ul. Grodzkiej 62
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Uszkodzony namiot Krakowskiego Biura Festiwalowego
Uszkodzony namiot Krakowskiego Biura Festiwalowego
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Niszczenie zabytków jest przestępstwem. Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, poinformował w rozmowie z nami, że postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód. Zwróciliśmy się z pytaniami do prokuratury. Czekamy na odpowiedź.

Doktor Maciej Wilamowski, dyrektor biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, zwrócił szczególną uwagę na pomazaną elewację klasztoru sióstr klarysek. - To jeden z najstarszych zabytków w Krakowie. Co prawda elewacja uzyskała obecną formę w XIX wieku, natomiast to klasztor, który funkcjonuje w tym miejscu nieprzerwanie od ponad 700 lat, czyli od czasów Władysława Łokietka - powiedział dyrektor dla tvn24.pl. Elewacja została odnowiona kilka lat temu z pomocą SKOZK za przeszło pół miliona złotych.

Uszkodzona została także elewacja dawnego Arsenału Królewskiego przy ulicy Grodzkiej, który obecnie należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się tam Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, będące częścią Wydziału Polonistyki UJ.

Dawny Arsenał Królewski, dziś siedziba części Wydziału Polonistyki UJ
Dawny Arsenał Królewski, dziś siedziba części Wydziału Polonistyki UJ
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Wilamowski poinformował, że uszkodzone kamienice należą do prywatnych właścicieli. Nie mają oni obowiązku naprawy szkód, dlatego trudno jest ocenić, czy i ewentualnie kiedy napisy znikną. Koszty napraw mogą być potężne. W niektórych przypadkach bezmyślność pseudografficiarza bulwersuje podwójnie - jak w przypadku zniszczonej bramy kamienicy przy ulicy Krakowskiej 32, którą odnowiono wraz z całą elewacją w ubiegłym roku.

Oprócz budynku pod numerem 32, ucierpiały elewacje kamienic przy ulicach:

  • Grodzkiej 42,
  • Stradomskiej 2,
  • Stradomskiej 5a,
  • Stradomskiej 13,
  • Stradomskiej 19,
  • Meiselsa 10,
  • Krakowskiej 29,
  • Krakowskiej 31,

a także witryna sklepowa odnowionej w ubiegłym roku kamienicy przy ulicy Grodzkiej 62.

Kamienica na rogu ulic św. Gertrudy i Stradomskiej
Kamienica na rogu ulic św. Gertrudy i Stradomskiej
Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Straty trudne do oszacowania

Dyrektor SKOZK wyjaśnił, że usunięcie zabytkowych napisów będzie wymagało przede wszystkim woli właścicieli zabytkowych gmachów. W takim przypadku trzeba będzie rozważyć, czy możliwe jest zamalowanie bazgrołów lub oczyszczenie ściany materiałem ściernym albo strumieniem wody. Nie zawsze jest to jednak skuteczne.

Radna straszy "konwentem satanistów". Miasto reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radna straszy "konwentem satanistów". Miasto reaguje

Bartłomiej Plewnia

- Elewacja klasztoru klarysek jest biała, wykonana tynkami historycznymi. Nie da się zmyć czerwonego napisu w taki sposób, żeby nie została wielka różowa plama na środku elewacji. Wtedy wchodzi w grę odnowienie całego fragmentu lub poddanie całej elewacji remontowi. To mogą być koszty sięgające w skrajnych przypadkach setek tysięcy złotych - powiedział Maciej Wilamowski.

"Przygnębiające jest to, że ktoś z przerośniętym ego może tak łatwo zniszczyć efekty wielomiesięcznej pracy dziesiątków ludzi. Tak - wielomiesięcznej, bo odnowienie elewacji klasztoru Klarysek to nie było zwykłe wzięcie wałka i pomalowanie ściany. To były tygodnie pracy na rusztowaniach" - zwrócili uwagę we wpisie przedstawiciele SKOZK. Podkreślili, że również odnowienie przedwojennej metalowej bramy przy ulicy Krakowskiej zajęło kilkadziesiąt godzin.

"W ciągu minuty albo dwóch cały efekt pracy poszedł w przysłowiowy piach. Grafficiarzowi zapewne dopisuje teraz doskonałe samopoczucie, a my jako zbiorowość zostajemy z problemem" - skwitowali przedstawiciele społecznego komitetu.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność. Pomógł policjant
WARSZAWA
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
Pszczoły "zagrożeniem dla środowiska"? Co zakłada resortowy projekt
Zuzanna Karczewska
pap_20260128_35O
FBI bada przypadki zaginięcia i śmierci 11 naukowców
Świat
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
WARSZAWA
Sygnalizacja świetlna trzęsie się w wyniku trzęsienia ziemi
Samochód wpadł do dziury w asfalcie. Częściowo wstrzymano ruch pociągów
METEO
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja policji w muzeum Auschwitz. Zatrzymano dziewięć osób
Kraków
Christina Applegate w 2023 roku
Przyznała, że rzadko wstaje z łóżka. Aktorka o chorobie
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił. Są nowe ustalenia
Białystok
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
WARSZAWA
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
BIZNES
imageTitle
Poważny wypadek byłego skoczka narciarskiego na rowerze
EUROSPORT
Kierowcy mają problemy z okresowymi przeglądami technicznymi pojazdów
Robił przeglądy, ale nie zaglądał do aut. Diagnosta zatrzymany
Łódź
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
BIZNES
"Szpital św. Anny"
Wyjątkowa rola w popularnym serialu
Kultura i styl
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
WARSZAWA
Klienci baru rozpoznali "mężczyznę od afery maseczkowej"
Mógł cieszyć się umorzeniem i zarobionymi pieniędzmi. Zamiast tego siedzi w areszcie
Kraków
Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami
Ultimatum Magyara. Dał im 40 dni
Świat
shutterstock_2300082133
43-latek skatował Sylwię na śmierć. Jest wyrok
Rzeszów
Lori Chavez-DeRemer
Rzekomy romans, alkohol w pracy. Kolejna dymisja w administracji Trumpa
Świat
Policja zatrzymała nastolatków, znęcających się nad rówieśnikiem
Bili, kopali i poniżali chłopca, wszystko nagrali telefonem
Trójmiasto
Tragiczny finał pościgu na S3
Policyjny pościg zakończony śmiercią. Decyzja prokuratury
Lubuskie
Temecula, Kalifornia. Pilot awaryjnie lądował balonem
Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"
Świat
imageTitle
Wyjątkowy Tour de Pologne. Z sektorem Czesława Langa
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. Ministra reaguje
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Wizualizacje "Nowego Miasta" w Krakowie
Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć
Bartłomiej Plewnia
pap_20260326_1KY
Doszło do "przełomowego" spotkania. Trump "zdeterminowany"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary
Świat

