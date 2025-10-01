Przyleciał z Dubaju, w bagażu miał 15 kilogramów ludzkich włosów

Inspektorzy Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na lotnisku w Krakowie podróżnego, który w bagażu miał ponad 15 kilogramów ludzkich włosów o szacunkowej wartości 270 tysięcy złotych.
Rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że za przemyt odpowiedzialny jest obywatel Ukrainy, który przyleciał z Dubaju. - Przechodził przejściem "Nic do zgłoszenia" i nie zgłosił towaru do kontroli celnej - dodała.
W walizce rejestrowanej i bagażu podręcznym funkcjonariusze znaleźli 94 pukle włosów różnej długości o wadze ponad 15 kilogramów.
Niezgłoszony towar pochodził z Turcji. W sprawie wszczęto postępowanie karne skarbowe. Podróżnemu grozi grzywna.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KAS