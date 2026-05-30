Kraków

Pościg zakończył się wypadkiem. Ranni policjanci

Pościg za motocyklistą. Spowodował kolizję i ukrył się pod ciężarówką
Pościg za młodym motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie zakończył się wypadkiem. Radiowóz, który ścigał kierowcę jadącego na jednym kole, wypadł z drogi i zjechał na tory kolejowe. Rannych zostało dwoje policjantów. Motocyklista został zatrzymany.

W piątek, około 19.45 w okolicy ulicy Spławy w Krakowie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej zauważyli motocykl typu cross, który poruszał się na jednym kole. Podjęli próbę zatrzymania go do kontroli, jednak kierowca zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg.

- W trakcie tego pościgu, na łuku drogi radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe. W wyniku tego zdarzenia obrażeń dostało dwoje funkcjonariuszy - informuje tvn24.pl podkom. Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ranni funkcjonariusze i interwencja LPR

Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetkę pogotowia. Policjant w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Funkcjonariuszka została przywieziona do szpitala karetką. Policjantka, po badaniach wróciła do domu.

Po zdarzeniu motocyklista porzucił pojazd i uciekł pieszo.

- Kilkanaście minut później mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. To 19-letni mieszkaniec Krakowa, który już wcześniej stwarzał zagrożenie dla ruchu drogowego. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a dziś będą z nim wykonywane dalsze czynności - dodaje podkom. Iwona Szelichiewicz.

Svitlana Kucherenko
