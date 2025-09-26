Logo strona główna
Kraków

Polak deportowany z Karaibów. W klapkach i kąpielówkach trafił do aresztu

Zatrzymany 60-latek
Szef gangu papierosowego, który ponad 20 lat ukrywał się na Dominikanie, został deportowany do Polski
Źródło: małopolska policja
Od ponad 20 lat ukrywał się na Dominikanie, teraz został deportowany do Polski. 60-letni szef gangu papierosowego został zatrzymany przez Interpol, by kilka dni później z Karaibów trafić do krakowskiego aresztu śledczego w kąpielówkach i klapkach.

Jak przekazał w piątek Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, mieszkaniec Krakowa w latach 2004-2005 kierował zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych, które już jako papierosy znanych marek trafiały do obrotu zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Według ustaleń śledczych, 60-latek odpowiedzialny był za planowanie działalności grupy, a także zajmował się dystrybucją papierosów. W 2004 r. w Krakowie wynajął halę produkcyjną, w której wytwarzał na masową skalę papierosy.

Zagadka "kobiety w różu" rozwiązana po 20 latach

Zagadka "kobiety w różu" rozwiązana po 20 latach

Ekstradycja oligarchy. W tle zniknięcie równowartości 12 procent PKB kraju

Ekstradycja oligarchy. W tle zniknięcie równowartości 12 procent PKB kraju

Żył jak król. Aż zniknął z miasta

Była to - jak twierdzą policjanci - na tamte czasy największa i najnowocześniejsza w Europie nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono wtedy łącznie 40 mln sztuk papierosów.

Zatrzymany 60-latek
Zatrzymany 60-latek
Źródło: małopolska policja

- Ogromne zyski z nielegalnego procederu pozwoliły mężczyźnie na luksusowe życie. Wynajmował on m.in. mieszkanie w Rynku Głównym w Krakowie czy posiadał samochód, który ze względu na cenę dla większości był nieosiągalny – relacjonował Lenartowicz.

W związku z zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości mężczyzna zniknął w 2005 roku. W kwietniu 2005 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystawił za nim list gończy, a w ślad za nim wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania oraz tzw. czerwoną notę Interpolu.

Zatrzymany 60-latek
Zatrzymany 60-latek
Źródło: małopolska policja

Zatrzymali go 13 lat temu. I puścili wolno

W 2007 roku ustalono, że mężczyzna może przebywać na Dominikanie. W grudniu 2012 r. poszukiwany został zatrzymany na terenie tego kraju przez policjantów z Biura Interpolu w Santo Domingo. Sąd Dominikany odmówił jednak wydania mężczyzny, ponieważ Polska nie miała podpisanej umowy ekstradycyjnej z tym państwem.

Rolnik dokonał makabrycznego odkrycia. Nowy trop w sprawie

Rolnik dokonał makabrycznego odkrycia. Nowy trop w sprawie

Od siedmiu lat ukrywał się za granicą, trafił do Polski

Od siedmiu lat ukrywał się za granicą, trafił do Polski

Jak zaznaczył Lenartowicz, wspólne wieloletnie działania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, funkcjonariuszy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz biura Interpolu na Dominikanie doprowadziły do sytuacji, że kiedy tylko pojawiła się prawna możliwość deportacji mężczyzny, od razu przystąpiono do jego zatrzymania.

19 września policjanci Biura Interpolu w Santo Domingo zatrzymali 60-latka na Dominikanie, a we wtorek przyleciał on w policyjnej eskorcie na lotnisko w Warszawie, gdzie został formalnie zatrzymany przez policjantów z Krakowa. Obecnie poszukiwany przebywa w krakowskim areszcie śledczym.

