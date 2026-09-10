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Kraków

Kierowcy omijają progi na Solnej. Sypią się mandaty

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Nowe progi na Solnej
Nowe progi zwalniające na Solnej w Krakowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KrakowPL / Facebook
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Miasto zamontowało na ulicy Solnej, w miejscu tragicznego wypadku, w którym rozpędzony kierowca zabił młode małżeństwo, progi zwalniające. Po jednym na każdy pas. Kierowcy je omijają, jadąc środkiem jezdni.

Organizacja ruchu na Solnej zmieniła się w piątek, 4 września. Miasto odtrąbiło sukces. "To kolejne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo na ulicach Podgórza" - czytamy na stronie urzędu miasta.

Okazuje się jednak, że przejeżdżający Solną kierowcy łamią przepisy i omijają progi, przejeżdżając środkiem jezdni. Posypały się mandaty.

- W poniedziałek na ulicy Solnej policjanci nałożyli 12 mandatów, w tym sześć za przekroczenie podwójnej linii ciągłej. We wtorek policjanci nałożyli 22 mandaty, w tym 12 za przekroczenie podwójnej linii ciągłej - przekazał Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej komendy miejskiej.

Jak dodał rzecznik, w środę ta liczba w pewnym momencie dobiła do sześciu mandatów, jednak prawdopodobnie ukaranych kierowców było więcej. Poprosiliśmy policję o podanie danych z wcześniejszych i późniejszych dni.

- Mandat za przekraczanie podwójnej linii ciągłej to 200 złotych i pięć punktów karnych. Jeśli są uzasadnione przyczyny, tę linię można przekroczyć, ale z tych nagrań nie wynika, żeby jakiś pojazd blokował drogę i trzeba go było wyprzedzić lub była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą jazdę - zauważa Szpiech w rozmowie z tvn24.pl. - W najbliższym czasie mają tam zostać zamontowane elementy, które mają uniemożliwiać kierowcom przekraczanie podwójnej linii ciągłej - dodaje.

Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: TVN24

Wypadek na Solnej

W wypadku, do którego doszło 28 sierpnia na Solnej, zginęli rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Hubert B., który wjechał w rodzinę, nie przyznał się do winy.

- Kierujący samochodem Volkswagen Golf nie opanował pojazdu w związku z nadmierną prędkością. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że kierowca jechał z prędkością około 70 kilometrów na godzinę, utracił panowanie nad samochodem i uderzył w pokrzywdzonych - opisuje Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

- W tym momencie wina kierowcy jest ewidentna, natomiast sprawa jest na wstępnym etapie. Na pewno będzie powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków - dodaje prokurator Waszczuk. Prokuratura powołała też biegłego, który ma pobrać dane z czarnej skrzynki auta.

Zginęło małżeństwo, niemowlę trafiło do szpitala. Co się zmieni po tragedii?
Źródło: "Fakty po południu" TVN24

"Większość pojazdów nie przekraczała prędkości"

W maju 2024 roku Rada Dzielnicy XIII Podgórze zawnioskowała do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu między ulicami Solną i Przemysłową. "Pomimo ograniczeń prędkości wynikających z organizacji ruchu i przepisów prawa, limity nagminnie nie są respektowane" - podkreślali radni dzielnicy.

W uchwale, w której rada apelowała o wprowadzenie zmian, czytamy, że "zachodzi konieczność zastosowania barier fizycznych, mających na celu uspokojenie ruchu w przedmiotowej lokalizacji, poprzez zastosowanie szykan na długim prostym odcinku drogi".

Parę miesięcy po uchwale rady dzielnicy o bezpieczeństwo mieszkańców Podgórza dopominał się też miejski radny Rafał Zawiślak z opozycyjnego klubu Kraków dla Mieszkańców. W interpelacji z sierpnia 2024 roku zwracał się do ówczesnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego "o podjęcie działań mających na celu zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego", proponując budowę małego ronda i przejść wyspowych w rejonie ulicy Zabłocie. Ulica Zabłocie łączy się z Solną tuż obok miejsca tragedii.

Radnemu Zawiślakowi odpowiedział ówczesny wiceprezydent, a dziś - po przegranym dla Miszalskiego referendum - komisarz Krakowa Stanisław Kracik. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że pracownicy podlegli miejskiemu inżynierowi ruchu przeprowadzili wizję lokalną i pomiary prędkości pojazdów. Okazało się, że "większość pojazdów nie przekraczała dozwolonej prędkości i nie ma przesłanek dla wprowadzania natychmiastowych zmian w aktualnej organizacji ruchu".

Klatka kluczowa-651010
Komisarz Krakowa o wnioskach po wypadku na ulicy Solnej. "Nie ma zastrzeżeń"
Źródło: TVN24
Źródło: tvn24.pl
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