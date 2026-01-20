Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

14-letnia Natalia umierała pół kilometra od komisariatu. Zarzuty dla policjantów

14-letnia Natalia z Andrychowa
Jest opinia biegłych ponad rok po tragedii w Andrychowie
Źródło: TVN24
Prokuratura postanowiła postawić zarzuty czterem policjantom, którzy mieli nie dopełnić obowiązków w związku z zaginięciem 14-letniej Natalii w Andrychowie (Małopolska). Funkcjonariusze zwlekali z podjęciem działań mimo zgłoszenia ze strony rodziców. Dziewczynka zmarła z wychłodzenia po tym, jak straciła przytomność w pobliżu sklepu. Przez kilka godzin leżała około pół kilometra od komisariatu.

Jak poinformowała we wtorek prokurator Oliwia Bożek-Michalec, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec trzech funkcjonariuszy policji z Komisariatu Policji w Andrychowie oraz jednego funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Kętach.

"Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono i przesłuchano w charakterze podejrzanych dwie osoby" - przekazała rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej.

Bożek-Michalec przekazała, że policjanci są podejrzani o przestępstwa niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Pierwsze z tych przestępstw jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Drugie - karą grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności.

14-letnia Natalia zmarła z powodu wychłodzenia

Zarzuty dotyczą wydarzeń, które miały miejsce pod koniec 2023 roku w Andrychowie. 14-letnia Natalia wyszła wówczas z domu do szkoły, jednak po drodze źle się poczuła. Zadzwoniła do taty, mówiąc, co się dzieje, ale nie była w stanie sprecyzować, gdzie się znajduje. Potem dziewczynka już nie odbierała.

14-letnia Natalia z Andrychowa
14-letnia Natalia z Andrychowa
Źródło: Archiwum prywatne

Ojciec zgłosił sprawę na policję. Miał czekać około godziny na podjęcie jakichkolwiek działań. Ostatecznie 14-latka została znaleziona przez znajomego rodziny około godziny 13 tamtego feralnego dnia. Dziewczynka była w pobliżu supermarketu, pół kilometra od komisariatu. Była w stanie hipotermii. Została przewieziona do szpitala, ale nie udało się jej uratować.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
WARSZAWA
82-latek znajdował się w porzuconym Jeepie
Porzucił rozbite auto, 82-latek prawie zamarzł. Kierowca z zarzutami
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
WARSZAWA

Pod koniec 2024 roku prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 14-latki była niewydolność krążeniowo-oddechowa, która nastąpiła w wyniku wychłodzenia organizmu. Biegli ustalili, że dziewczynka nie była w stanie się poruszać z powodu krwiaka prawej i lewej półkuli móżdżku, który skutkował krwawieniem podpajęczynówkowym.

- Biegli ustalali też to, jaki był przebieg powstania krwiaka. Wykluczono mechanizm urazowy i toksykologiczny. Zdecydowały względy chorobowe. Jest to bardzo rzadka choroba, która występuje u dzieci i może nie dawać specyficznych objawów, które mogą być niezauważone przez członków rodziny - tłumaczyła pod koniec 2024 roku prokurator Oliwia Bożek-Michalec.

Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec 2023 roku
Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec 2023 roku
Źródło: TVN24

Postępowania dyscyplinarne

Jeszcze zanim decyzję o przedstawieniu zarzutów podjęła prokuratura, policja przeprowadziła sześć postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy.

Oficer dyżurny z podległego komendzie w Oświęcimiu komisariatu w Kętach dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał naganę z powodu niedopełnienia obowiązków.

kra policja
Policja o wynikach kontroli w Andrychowie (materiał z 5.12.2023)
Źródło: TVN24

Pozostałe postępowania - jak informowała rzeczniczka wadowickiej policji, st. asp. Agnieszka Petek - dotyczyły czterech policjantów z Andrychowa i jednego z Wadowic.

Oficerowi dyżurnemu andrychowskiego komisariatu przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, który się potwierdził. Otrzymał on karę dyscyplinarną - ostrzeżenie.

Postępowanie wobec policjanta z Andrychowa, który przyjął zawiadomienie o zaginięciu, było prowadzone pod kątem nieprawidłowego wykonania czynności służbowej. Został uniewinniony. Ten sam zarzut usłyszał funkcjonariusz z komendy w Wadowicach, który miał skontrolować czynności podjęte przez policjantów z Andrychowa. Nieprawidłowości się potwierdziły, ale odstąpiono od ukarania go.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Weszła za psem na zamarzniętą rzekę. Wołanie o pomoc usłyszał strażak

Weszła za psem na zamarzniętą rzekę. Wołanie o pomoc usłyszał strażak

Mężczyzna spadł z dachu podczas odśnieżania, nie przeżył

Mężczyzna spadł z dachu podczas odśnieżania, nie przeżył

Lublin

Zarzuty zaniechania czynności służbowej oraz niedopełnienia obowiązków usłyszał komendant komisariatu w Andrychowie. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na jego stan zdrowia, a ostatecznie umorzone, ponieważ policjant odszedł ze służby.

Funkcjonariusze badali także sprawę policjanta z wydziału kryminalnego w Andrychowie, na którym ciążył zarzut naruszenia dyscypliny służbowej. Miał odmówić wykonania polecenia służbowego. Został uniewinniony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne

Udostępnij:
TAGI:
AndrychówPolicjaProkuraturaMałopolskawojewództwo małopolskie
Czytaj także:
Opady śniegu, wczesna zima
Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg
METEO
Urszula Brzezińska-Hołownia
TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska
Polska
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Obława po nieudanym napadzie na bank. Zatrzymali podejrzewanego
Kraków
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Prezydent i premier rozmawiali o zaproszeniu od Trumpa
Polska
1 godz
pc
"Trump odziera politykę z hipokryzji". Czy prawo międzynarodowe to ściema?
Terlikowski. Istota rzeczy
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku
Świat
Adam Szłapka
"O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił". Rzecznik rządu o Radzie Pokoju
Polska
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
BIZNES
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
METEO
Mężczyzna ukradł ciągnik z odśnieżarką
Ukradł minipług, zrobił wielką awanturę
Poznań
Kosmos gra z WOŚP
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej
Hubert Kijek
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
BIZNES
shutterstock_2660243863
Pracownik etatowy - 590 złotych, rolnik - 8,60. Składka zdrowotna pod lupą eksperta
Zdrowie
Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt 20.01.2026
Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. "Będziemy walczyć"
Polska
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
METEO
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
BIZNES
Komendant SOP gen. bryg. SOP Radosław Jaworski
Szef SOP zawieszony. Komentarz z kancelarii prezydenta
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
BIZNES
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Film z zatrzymania
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
WARSZAWA
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
Cegły na palniku, "punkty niezłomności". Tak mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Świat
imageTitle
Gąsienica-Daniel w życiowej formie. Wyrównała rekord
EUROSPORT
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Potrącenie dziecka, lądował LPR
Kraków
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
BIZNES
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
Rażenie prądem zamiast pełnej miski. Pseudohodowca trafił do aresztu
Kielce
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły. Ktoś miał rozpylić kwas masłowy
Poznań
„Smok” i Ewelina J., zatrzymani przez łowców cieni
Co łączy zaginionego twórcę giełdy kryptowalut z narkotykowym gangiem?
Maciej Kuciel
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
METEO
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica