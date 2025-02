Rząd PiS dla zakonu zmienił granice parku narodowego. Jest śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie zmiany granic parku

Giertych: oddali za bezcen

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad rozporządzeniem, które ponownie włączy Łysą Górę w granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zgodziły się już na to lokalne samorządy, sprzeciwiając się jednak planom resortu co do powiększenia parku o dodatkowe 340 hektarów cennych terenów. W sprawie ponownego włączenia trzech spornych działek do ŚPN ma się jeszcze wypowiedzieć sejmik województwa świętokrzyskiego.