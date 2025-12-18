Logo strona główna
Kielce

Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji w Skarżysku-Kamiennej
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej
Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał 36-latek, który w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Jak poinformowała w komunikacie nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowa skarżyskiej policji, do groźnego zdarzenia doszło w środę około godziny 16 na ulicy Kopernika.

Ponad dwa promile w organizmie

Jak widać na upublicznionym przez skarżyską komendę nagraniu z monitoringu, osobowe audi zjechało na zakręcie ze swojego pasa ruchu. Jadąc prosto przed siebie samochód uderzył czołowo w nadjeżdżającego z naprzeciwka seata, którego kierowca nieskutecznie próbował uniknąć kolizji.

W wyniku uderzenia lekkich obrażeń doznał 36-latek kierujący audi. To mieszkaniec powiatu skarżyskiego. Został zaopatrzony na miejscu i trafił w ręce funkcjonariuszy.

"Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca jest pijany. Miał bowiem w organizmie ponad dwa promile alkoholu" - przekazała nadkom. Sławińska.

Do trzech lat więzienia

Mężczyzna został przetransportowany do policyjnego aresztu i teraz odpowie przed sądem.

"Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Zapewne nieodpowiedzialny skarżyszczanin odpowie również za spowodowanie kolizji" - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Skarżysku-Kamiennej

ŚwiętokrzyskiePolicjaAlkoholWypadkikolizja
