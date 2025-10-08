Śmiertelny cios nożem na imprezie. Areszt dla podejrzanego

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowieckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w piątek, 3 października, w trakcie spotkania towarzyskiego w jednym z mieszkań na osiedlu Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak poinformowała ostrowiecka policja, około godziny 21 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że podczas domówki doszło do sprzeczki.

Gdy przyjechała policja, ratownicy walczyli o życie 26-latka

Awantura przybrała dramatyczny obrót. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, przed budynkiem stała już karetka pogotowia. Ratownicy walczyli w mieszkaniu o życie 26-latka, który został raniony nożem. Jego życia nie udało się uratować.

W mieszkaniu znajdowała się także 42-letnia właścicielka lokum i inni uczestnicy spotkania. Funkcjonariusze zatrzymali w piątek zarówno 42-latkę, jak i dwie inne kobiety w wieku 16 i 19 lat, a także 25-letniego Erwina M., który zbiegł z miejsca zdarzenia. Cała czwórka trafiła do policyjnego aresztu. Zatrzymane kobiety zostały już wypuszczone na wolność - za kratami pozostał Erwin M.

Erwin M. z zarzutem zabójstwa

Jak przekazał w komunikacie prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, w tej sprawie przesłuchano już pierwszych świadków i wykonano sekcję zwłok 25-latka. Według śledczych zgon mężczyzny był spowodowany obrażeniami zadanymi mu nożem. 5 października zarzut zabójstwa usłyszał Erwin M.

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień" - poinformował prokurator Prokopowicz. Rzecznik podkreślił, że czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. "Obecnie kompletowany będzie materiał dowodowy w celu ustalenia wszystkich okoliczności tej sprawy i jej jak najszybszego zakończenia" - dodał Prokopowicz.

Jak przekazała kom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji, Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie tymczasowego aresztowania 25-latka. Erwin M. ma pozostać w areszcie przez co najmniej najbliższe trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24 HD