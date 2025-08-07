Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka

Ksiądz z zarzutami za posiadanie mefedrony (zdjęcie ilustracyjne)
Na czym miała polegać niezależność kościelnej komisji ds. pedofilii?
Źródło: "Fakty po Faktach" TVN
Paweł S., były proboszcz jednej z parafii pod Kielcami, usłyszał dwa zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego. Poszkodowaną była osoba małoletnia. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2021-2024.

Jak poinformował nas w czwartek prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ksiądz Paweł S. usłyszał dwa zarzuty.

Myślał, że rozmawia z 12-letnią Zosią. Jest akt oskarżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Myślał, że rozmawia z 12-letnią Zosią. Jest akt oskarżenia

Szczecin

Ksiądz się nie przyznał

- Pierwszy z zarzutów dotyczy wykorzystania seksualnego osoby małoletniej poniżej lat 15 w latach 2021-2022, a drugi zarzut dotyczy wykorzystania seksualnego osoby małoletniej powyżej lat 15 w okresie 2022-2024. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania - powiedział prokurator Prokopowicz.

Według wiedzy prokuratury poszkodowana przez księdza miała być jedna osoba.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gwałcił, molestował i zastraszał dziewczynkę

Gwałcił, molestował i zastraszał dziewczynkę

WARSZAWA
Apel kardynała Rysia. Gużyński: zachowanie godne kościelnych mężów stanu

Apel kardynała Rysia. Gużyński: zachowanie godne kościelnych mężów stanu

Polska

Prokuratura zastosowała wobec Pawła S. dozór policji, poręczenie majątkowe i nakaz powstrzymania się od działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi.

Byłemu proboszczowi jednej z podkieleckich parafii grozi do 15 lat więzienia.

Sprawą zajął się Watykan

O sprawie informowała wcześniej "Gazeta Wyborcza", która przekazała, że zgłoszenie dotyczące czynów księdza trafiło do kieleckiej kurii 13 stycznia. Proboszcz złożył wówczas rezygnację z funkcji, a także został odsunięty od pracy duszpasterskiej i zamieszkał w miejscu wskazanym przez biskupa kieleckiego. Rzecznik kurii mówił "GW", że duchowni powiadomili o sprawie organy ścigania.

Kielecka kuria poinformowała "Wyborczą", że kilka dni temu Watykan nakazał przeprowadzenie karnego procesu administracyjnego, który zostanie wszczęty jeszcze w tym miesiącu. Procedura może zakończyć się nawet wyrzuceniem księdza ze stanu duchownego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl, "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PedofiliaPedofilia w polskim KościeleKościół katolickiKościół w PolsceProkuraturadzieckodzieciPrzemoc seksualna
Czytaj także:
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera
Polska
Upał
Prawdziwie letnia aura tuż-tuż
METEO
imageTitle
Heroiczna walka Maciejuka. Etap dla Magniera
Najnowsze
Jan Baranik, Dziadek Olinka
Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Zbiórka trwa
Marta Balukiewicz
imageTitle
Polski duet z Barcelony wśród najlepszych. Lewandowski i Pajor nominowani do Złotej Piłki
EUROSPORT
Strefa Gazy. Zniszczenia w Bajt Hanun po ataku Izraela
"Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa
Świat
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
WARSZAWA
Pożar przyczepy kempingowej w Krakowie
Koszmar na urlopie. Spłonęła przyczepa kempingowa. Nagranie
Kraków
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
WARSZAWA
Wybory prezydenckie w Polsce
Prokuratura przyznaje się do błędu. Chodzi o anomalie w komisjach
Polska
imageTitle
Legendy łączą siły przed igrzyskami. "Nie mogłabym prosić o lepszego partnera"
EUROSPORT
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca
BIZNES
Celowo doprowadził do wypadku. Gniezno
Kłótnia w samochodzie i wypadek. Kierowca skazany za usiłowanie zabójstwa
Poznań
imageTitle
The World Games 2025 czas zacząć. Na starcie liczna reprezentacja Polski
EUROSPORT
Mocny wyż nad środkową i południowo wschodnią Europą
Czy lato wreszcie będzie sobą? Nadchodzi wielka zmiana
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_671930818
Stopy procentowe najniżej od dwóch lat
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Sprawa Bąkiewicza. Prokurator przedstawi zarzuty, wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
Krystyna Pawłowicz
Święczkowski i Pawłowicz zawiadamiają o "bezprawnej inwigilacji". Prokuratura wyjaśnia
Polska
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
WARSZAWA
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamieszanie w aptekach. Popularny lek przeciwbólowy - na receptę czy bez?
Piotr Wójcik, Anna Bielecka
Kim Kardashian na otwarciu sklepu Skims w Nowym Jorku
"Mięśnie żwaczy nie są jak bicepsy". Uwaga na domowe "wyszczuplanie" twarzy
Zuzanna Kuffel
Szpiglasowa Przełęcz - zdj. ilustracyjne
"Cała seria zgłoszeń od turystów, którzy widzieli upadek"
Kraków
Donald Tusk
Tusk odwiedził Jadwigę. To ona drąży najdłuższy tunel w Polsce
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
Świat
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Łódź
Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodują czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami
Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia
Zuzanna Kuffel
Pożar lasu nieopodal miasta Vila-real
Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia
METEO
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica