Kielce Incydent podczas targów obronnych w Kielcach. Ktoś rozlał nieznaną substancję Oprac. Michał Malinowski |

Kosiniak-Kamysz: program Foreign Military Financing jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W hali wyczuwalny jest intensywny, nieprzyjemny zapach. Najprawdopodobniej ktoś rozlał kwas masłowy.

Do incydentu doszło w części hali, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Służby wygrodziły taśmami fragment obiektu i zabezpieczają miejsce zdarzenia. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i Żandarmeria Wojskowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Miał amunicję. Chciał wejść na teren targów obronnych

Hala jest wietrzona. Strażacy pobierają próbki rozlanej substancji do badań. Według wstępnych informacji ciecz została rozlana prawdopodobnie na wykładzinę.

Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach Źródło zdjęcia: PAP

Służby na razie nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani rodzaju substancji.

Poszukiwany jest sprawca lub sprawcy incydentu.