Incydent podczas targów obronnych w Kielcach. Ktoś rozlał nieznaną substancję
W hali wyczuwalny jest intensywny, nieprzyjemny zapach. Najprawdopodobniej ktoś rozlał kwas masłowy.
Do incydentu doszło w części hali, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Służby wygrodziły taśmami fragment obiektu i zabezpieczają miejsce zdarzenia. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i Żandarmeria Wojskowa.
Hala jest wietrzona. Strażacy pobierają próbki rozlanej substancji do badań. Według wstępnych informacji ciecz została rozlana prawdopodobnie na wykładzinę.
Służby na razie nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani rodzaju substancji.
Poszukiwany jest sprawca lub sprawcy incydentu.
Źródło: PAP