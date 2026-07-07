Śląskie
Śmiertelny wypadek w Świętoszowicach. Zginęli dwaj młodzi mężczyźni
Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Świętoszowice w powiecie tarnogórskim.
"Kierujący osobowym Mercedesem 22-latek ze Zbrosławic w trakcie manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.
W pojeździe znajdował się jeszcze pasażer. To 19-letni mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl