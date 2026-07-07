Śląskie Śmiertelny wypadek w Świętoszowicach. Zginęli dwaj młodzi mężczyźni Oprac. Michał Malinowski |

Śmiertelny wypadek w Świętoszowicach Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach

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Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Świętoszowice w powiecie tarnogórskim.

"Kierujący osobowym Mercedesem 22-latek ze Zbrosławic w trakcie manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Śmiertelny wypadek w Świętoszowicach Źródło zdjęcia: tvn24.pl

W pojeździe znajdował się jeszcze pasażer. To 19-letni mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Śmiertelny wypadek w Świętoszowicach Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach