Dziecko przyszło na świat na parkingu przed szpitalem

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek (16 października) na parkingu wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Rybniku.
"Na świat przyszedł chłopczyk, którego mama nie zdążyła dotrzeć na oddział położniczy" - podał szpital w komunikacie.
Błyskawiczna reakcja personelu medycznego i zabezpieczenie miejsca zdarzenia sprawiły, że poród przebiegł bezpiecznie. Mama i dziecko czują się dobrze.
"Serdecznie gratulujemy rodzicom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do szczęśliwego zakończenia tej niezwykłej historii. Życie pisze najpiękniejsze scenariusze - a my jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tej wyjątkowej chwili" - dodała we wpisie rybnicka lecznica.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock