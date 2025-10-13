Siemoniak: dopóki trwa hybrydowa agresja, nie jest możliwe przywrócenie normalności na granicy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prokurator śląskiego wydziału PZ PK skierował w dniu 9 października 2025 roku do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko dwojgu obywatelom Federacji Rosyjskiej - Igorowi R. i Irinie R., oskarżając ich m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie temu wywiadowi wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazała Prokuratura Krajowa w komunikacie.

- Małżeństwo zostało zatrzymane w lipcu 2024 roku i od tamtego czasu wobec oskarżonych jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - poinformował w poniedziałek w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

W toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa ustalono, że Igor R. od lutego 2022 do sierpnia 2022 roku współpracował przeciw Polsce z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) - między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy.

Przesyłka z materiałem wybuchowym

Zgromadzone dane Igor R. przekazał swojej żonie Irinie R. na szyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci w celu dalszego przekazania FSB na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak podał rzecznik prasowy PK, Irina R. podjęła w Rosji działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB, między innymi nadała przesyłkę za pomocą paczkomatu oraz podjęła próbę nawiązania kontaktu z funkcjonariuszami tej służby.

Nowak dodał, że prokuratura oskarża Igora R. także o to, że w lipcu 2024 roku, działając w porozumieniu z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz obywatelem Rosji, uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru przewożonej przez firmę kurierską paczki z materiałem wybuchowym - nitrogliceryną.

Rzecznik zaznaczył, że wedle opinii biegłego z Biura Badań Kryminalistycznych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawniona przesyłka zawierała między innymi silny materiał wybuchowy, bojowe zapalniki elektryczne produkcji radzieckiej, spreparowany powerbank stanowiący urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz torebkę z zawartością sproszkowanego. Całość paczki - dodał Nowak - tworzyła tak zwaną bombę kumulacyjną, a jej wybuch mógł spowodować znaczne uszkodzenia infrastruktury.

Rzecznik prasowy PK przypominał też, że przesyłkę z nitrogliceryną nadała obywatelka Ukrainy Kristina S., wobec której Sąd Rejonowy w Piotrowie Trybunalskim wydał w sierpniu tego roku wyrok skazujący.

OGLĄDAJ: Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy