Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Chcieli przekazać Rosji informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia

Siedziba Prokuratury Krajowej
Siemoniak: dopóki trwa hybrydowa agresja, nie jest możliwe przywrócenie normalności na granicy
Źródło: TVN24
Obywatele Rosji - Igor R. i jego żona Irina R. - oskarżeni o szpiegostwo. Jak informuje Prokuratura Krajowa, małżeństwo chciało przekazać rosyjskiemu wywiadowi wiadomości mogące wyrządzić szkodę Polsce. Mężczyzna jest też zamieszany w sprawę nadania paczki z materiałem wybuchowym.

"Prokurator śląskiego wydziału PZ PK skierował w dniu 9 października 2025 roku do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko dwojgu obywatelom Federacji Rosyjskiej - Igorowi R. i Irinie R., oskarżając ich m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie temu wywiadowi wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazała Prokuratura Krajowa w komunikacie.  

- Małżeństwo zostało zatrzymane w lipcu 2024 roku i od tamtego czasu wobec oskarżonych jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - poinformował w poniedziałek w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

W toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa ustalono, że Igor R. od lutego 2022 do sierpnia 2022 roku współpracował przeciw Polsce z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) - między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ABW
28-latek z zarzutami za szpiegostwo na rzecz Rosji
Kujawsko-Pomorskie
Orzeczenie sądu (zdj. ilus)
Udawali zwykłych kierowców, ale interesowali się polską armią. Sąd zdecydował
Poznań
Kleili naklejki i werbowali do Grupy Wagnera. Stanęli przed sądem
Wyrok za szpiegostwo na rzecz Rosji
Kraków

Przesyłka z materiałem wybuchowym

Zgromadzone dane Igor R. przekazał swojej żonie Irinie R. na szyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci w celu dalszego przekazania FSB na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak podał rzecznik prasowy PK, Irina R. podjęła w Rosji działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB, między innymi nadała przesyłkę za pomocą paczkomatu oraz podjęła próbę nawiązania kontaktu z funkcjonariuszami tej służby.

Nowak dodał, że prokuratura oskarża Igora R. także o to, że w lipcu 2024 roku, działając w porozumieniu z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz obywatelem Rosji, uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru przewożonej przez firmę kurierską paczki z materiałem wybuchowym - nitrogliceryną.

Rzecznik zaznaczył, że wedle opinii biegłego z Biura Badań Kryminalistycznych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawniona przesyłka zawierała między innymi silny materiał wybuchowy, bojowe zapalniki elektryczne produkcji radzieckiej, spreparowany powerbank stanowiący urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz torebkę z zawartością sproszkowanego. Całość paczki - dodał Nowak - tworzyła tak zwaną bombę kumulacyjną, a jej wybuch mógł spowodować znaczne uszkodzenia infrastruktury.

Rzecznik prasowy PK przypominał też, że przesyłkę z nitrogliceryną nadała obywatelka Ukrainy Kristina S., wobec której Sąd Rejonowy w Piotrowie Trybunalskim wydał w sierpniu tego roku wyrok skazujący.

OGLĄDAJ: Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy
Donald Trump

Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy
NA ŻYWO

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mag/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
RosjaProkuraturaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Z dziewięciomiesięcznym synem ukrywał się na działce, w organizmie dziecka wykryto kokainę
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury
Opole
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
Donald Trump w Knesecie
"Wszyscy myśleli, że będę brutalny". Trump o "swojej specjalności"
RELACJA
Mateusz Piwowar w klinice w trakcie pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych
"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"
Natalia Bitowska
Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Sąd chce dodatkowej opinii
Lubuskie
imageTitle
"Trener wniósł dużo spokoju. Idziemy za nim w ogień"
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
Lublin
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
BIZNES
Wypadek na Słowacji
Czołowe zderzenie pociągów. Około 100 poszkodowanych
Świat
hotel forum krakow - Longfin Media shutterstock_2365405907
Hotel Forum jest już zabytkiem
Kraków
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
WARSZAWA
Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej można przegapić. A zagrażają życiu
Objawy zakrzepicy nie zawsze są dramatyczne. Ale konsekwencje mogą takie być
Zuzanna Kuffel
Bez alkoholu na stacjach?
"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem
Rzeszów
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
WARSZAWA
Do wypadku doszło w sobotę
Wszedł na most, raził go prąd, spadł na tory. 17-latek w szpitalu
Łódź
imageTitle
Legenda przeprasza za piłkarzy po klęsce w eliminacjach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica