Katowice Zderzenie autokarów z dziećmi na A4. Dwie osoby ranne

Zderzenie dwóch autokarów na A4. W środku dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na autostradzie A4 w Mysłowicach doszło do zderzenia dwóch autokarów. Około godziny 10:10 jeden z pojazdów najechał na drugi jadący przed nim, blokując pasy w kierunku Wrocławia.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, w obu autokarach podróżowało łącznie około 90 osób, głównie dzieci.

- Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości przez kierującego jednego z autokarów, w wyniku czego najechał na tył autokaru poprzedzającego. Jednym i drugim podróżowały zorganizowane grupy młodzieży z terenu małopolskiego, nie związane ze sobą. Kierowcy byli trzeźwi - przekazał tvn24.pl Mateusz Mrachacz z sekcji prasowej śląskiej policji.

Zderzenie autokarów na A4 Źródło zdjęcia: Śląska policja

- W wyniku tego zdarzenia dwoje nastolatków w wieku 15 i 16 lat z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafiło do szpitala - mówi Mrachacz.

Pozostałe osoby są już w autokarach zastępczych. Na miejscu działa siedem zastępów PSP.

Ruch jest utrudniony i odbywa się pasem awaryjnym.

Utrudnienia na drodze po zderzeniu autokarów Źródło zdjęcia: Śląska policja

Zderzenie autokarów na A4 na wysokości Mysłowic Źródło zdjęcia: Google Maps

Zderzenie dwóch autokarów na śląskim odcinku A4 Źródło zdjęcia: Śląska policja

OGLĄDAJ: TVN24