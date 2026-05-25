Zderzenie autokarów z dziećmi na A4. Dwie osoby ranne
Na autostradzie A4 w Mysłowicach doszło do zderzenia dwóch autokarów. Około godziny 10:10 jeden z pojazdów najechał na drugi jadący przed nim, blokując pasy w kierunku Wrocławia.
Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, w obu autokarach podróżowało łącznie około 90 osób, głównie dzieci.
- Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości przez kierującego jednego z autokarów, w wyniku czego najechał na tył autokaru poprzedzającego. Jednym i drugim podróżowały zorganizowane grupy młodzieży z terenu małopolskiego, nie związane ze sobą. Kierowcy byli trzeźwi - przekazał tvn24.pl Mateusz Mrachacz z sekcji prasowej śląskiej policji.
- W wyniku tego zdarzenia dwoje nastolatków w wieku 15 i 16 lat z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafiło do szpitala - mówi Mrachacz.
Pozostałe osoby są już w autokarach zastępczych. Na miejscu działa siedem zastępów PSP.
Ruch jest utrudniony i odbywa się pasem awaryjnym.