Martwy kot znaleziony w skrytce na paczkę

Katowice Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W automacie paczkowym stojącym przy przychodni weterynaryjnej na Osiedlu Ptasim w Katowicach znaleziono martwego kota. O sprawie jako pierwszy poinformował portal Katowice24.info. Według dziennikarzy portalu, zwierzę znalazł chłopiec, który pomagał właścicielce pobliskiej przychodni weterynaryjnej.

- Chłopiec przyszedł odebrać paczkę, ale w skrytce zamiast niej, były zwłoki kota - w rozmowie z portalem wyjaśniła Izabela Felux-Kudłacik z przychodni weterynaryjnej.

Zwierzę było jej znane, bo wcześniej zajmowała się jego leczeniem i kastracją. Kot, choć częściowo wolno żyjący, regularnie pojawiał się w okolicy. Od około tygodnia nie widziano go przy lecznicy. Nie wiadomo, kiedy zwierzę dokładnie zmarło, ale jego ciało znajdowało się w stanie znacznego rozkładu.

Sprawdzą, kto się logował

Na miejsce wezwano policję, przedstawiciela schroniska dla zwierząt oraz firmy, do której należy automat. Zwłoki zwierzęcia zostały zabezpieczone, a sprawą zajmują się śledczy. Policja ma ustalić, w jaki sposób doszło do zamknięcia kota w skrytce i kto mógł być za to odpowiedzialny. Firma odpowiedzialna za automat, została poproszona o odtworzenie logowań systemowych, które pozwolą wskazać, kto korzystał z urządzenia.

- Prowadzimy czynności w tej sprawie i ustalamy okoliczności zdarzenia - przekazał nam st. sierż. Sebastian Chojnacki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Inny kot zamknięty w sąsiednim pomieszczeniu

Tego samego dnia pracownicy przychodni odkryli kolejne niepokojące zdarzenie - w sąsiednich pomieszczeniach po dawnej aptece odnaleziono innego kota, który został tam zamknięty. Kilka tygodni temu zaginął również jeszcze jeden kot, który wcześniej bywał w tej okolicy.