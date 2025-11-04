Logo strona główna
Katowice

Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"

Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Źródło: TVN24
Górnicy, hutnicy i pracownicy innych branż przemysłu wyszli we wtorek tłumnie na ulice Katowic, paraliżując w godzinach szczytu stolicę Śląska. Rząd zapewnia, że pracuje nad programem wsparcia górnictwa, które wymaga restrukturyzacji. Związkowcy twierdzą, ze walczą o umierający przemysłowy Śląsk.

Manifestacja w Katowicach rozpoczęła się we wtorek o godzinie 15.30. Górnicy, hutnicy i pracownicy innych branż przemysłu ciężkiego wyruszyli z trzech stron miasta, od strony dzielnicy Załęże, parku Kościuszki i hali Spodek, by spotkać się przed gmachem śląskiego urzędu wojewódzkiego, gdzie od godziny 17 ma trwać półtoragodzinna demonstracja.

Organizacje zrzeszone w reaktywowanym Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiadały ten "Marsz gwiaździsty" od 20 października. Szacowano, ze weźmie w nim udział około 10 tysięcy ludzi.

"Rozwścieczenie górników jest bardzo duże"

- Walczymy o Śląsk, walczymy o śląski przemysł, walczymy o to, żeby przetrwały polskie huty funkcjonujące na Śląsku, kopalnie, Jastrzębska Spółka Węglowa, koksownictwo, motoryzacja. Nie chcemy powtórki sprzed 25 lat, kiedy tak zwana transformacja doprowadziła do biedy na Śląsku, w tej chwili zagląda nam to w oczy - powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

W tym pochodzie znaleźli się między innymi związkowcy z: Zakładu Górniczego Sobieski, Elektrowni Rybnik, Koksowni Przyjaźń i kopalń: Budryk, Pniówek i Mysłowice-Wesoła.

- Rozwścieczenie górników jest bardzo duże - relacjonował na antenie TVN24 reporter Jerzy Korczyński, który szedł z protestującymi od Załęża.

Jak mówił, związkowcy są zaniepokojeni. - Jak mówią, huty przestają pracować, piece są wygaszane, dlatego że ściągana jest tania stal z Ukrainy z Chin - mówił Korczyński. Z tego powodu Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowuje miliardowe straty. - Oni mówią wprost, że tu jest serce gospodarki, na Śląsku, tutaj są kopalnie, huty elektrownie, walcownie - mówił reporter o obawach związkowców.

Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Źródło: TVN24

Branża wymaga restrukturyzacji, rząd rozmawia ze związkowcami

Pytany wcześniej we wtorek o ten protest Adam Szłapka, rzecznik rządu powiedział: - W zeszłym tygodniu została przyjęta ustawa o wsparciu górnictwa. Jak wszyscy wiemy - i to jest program prowadzony od dawna - ta branża wymaga restrukturyzacji. Pracują nad tym ministerstwa energii i aktywów państwowych.

Szłapka zapewnił, że cały czas trwają rozmowy ze stroną związkową, "żeby strony były zadowolone i żeby doszło do porozumienia.

"Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego został reaktywowany po pięciu latach..

- Bez względu na sympatie polityczne, zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca pracy w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł – zadeklarował Kolorz.

W skład komitetu wchodzą: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80. Jako powód wznowienia działalności MKPS związkowcy wskazali pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak zadowalających rezultatów rozmów z rządem na temat problemów hutnictwa i górnictwa.

MKPS został utworzony w regionie w październiku 2012 roku, a w marcu 2013 zorganizował strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tysięcy pracowników z około 400 zakładów pracy. Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015, a później we wrześniu 2020.

Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

