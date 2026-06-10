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Katowice

Awaria na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

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Tory, kolej
Poważne utrudnienia na trasie Podhalanina. Pociąg ma prawie 5 godzin opóźnienia
Źródło wideo: Kontakt24/internautka
Źródło zdj. gł.: Shutterstock - zdj. ilustracyjne
Awaria na kolei. Występują problemy z działaniem urządzeń sterowania ruchem w Katowicach. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich zostało opóźnionych.

Informację przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Do awarii doszło we wtorek przed godziną 21.

"Na stacji Katowice wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym spowodowana uszkodzeniem kabla zasilającego podczas prac inwestycyjnych. Skutkiem awarii był brak kontroli położenia części rozjazdów, co wymagało ich ręcznego sprawdzania i zabezpieczania w terenie oraz okresowego wstrzymania ruchu pociągów" - podały służby kryzysowe wojewody.

Awaria na kolei w Katwicach. Opóźnienia pociągów

W związku z utrudnieniami ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie po wyznaczonych torach. Ze względu na spodziewane utrudnienia w porannym szczycie komunikacyjnym powołano Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wzmocniono obsadę służb technicznych odpowiedzialnych za ręczne przygotowywanie przebiegów pociągów. Według WCZK, do środowego rana opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie - łącznie na 1983 minuty.

Jak wynika z informacji publikowanych na stronie Kolei Śląskich, opóźnienia poszczególnych pociągów w środę rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut, niektóre kursy zostały odwołane.

Rano wprowadzono honorowanie biletów KŚ przez Zarząd Transportu Metropolitalnego na odcinkach: Katowice-Gliwice-Katowice, Katowice-Mysłowice-Katowice, Katowice-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Katowice, Katowice-Tychy-Katowice oraz przez PKP Intercity na odcinkach: Katowice-Gliwice, Katowice-Zawiercie, Katowice-Rybnik i Katowice-Jaworzno Szczakowa.

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Tagi:
Kolejpociągi
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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