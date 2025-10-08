Logo strona główna
Katowice

Awaryjne lądowanie na jeziorze. Awionetka zatonęła, pilot uratowany

Awionetka zatonęła w jeziorze
Do zdarzenia doszło w powiecie żywieckim
Źródło: Google Earth
Awionetka lądowała awaryjnie w środę na Jeziorze Międzybrodzkim. - Pilot wydostał się z maszyny o własnych siłach. Podjęli go ratownicy WOPR. Samolot zatonął - podał rzecznik żywieckich strażaków kpt. Tomasz Kołodziej.

Strażak poinformował, że awionetka leciała z lotniska w Kaniowie koło Bielska-Białej. W pewnym momencie pojawiły się problemy z maszyną. Pilot zmuszony był awaryjnie lądować na tafli Jeziora Międzybrodzkiego.

- Pilot wydostał się z awionetki o własnych siłach. Leciał sam. Został podjęty przez ratowników WOPR i przekazany pogotowiu. Samolot po chwili zatonął - powiedział kpt. Kołodziej.

"Samolot zatonął, miejsce zostało oznaczone przez ratowników boją"

"Dziś (08.10.2025) o godzinie 17:35 dyspozytor numeru alarmowego Beskidzkiego WOPR przyjął zgłoszenie od Dyspozytora Sopockie WOPR (Ogólnopolski numer alarmowy nad wodą - 601 100 100) o wypadku lotniczym nad Jeziorem Międzybrodzkim. Samolot typu Cessna znalazł się w wodach Jeziora Międzybrodzkiego. W międzyczasie do ratowników Beskidzkiego WOPR wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej o ww. wypadku. Poszkodowany został podebrany na pokład łodzi ratowniczej Beskidzkiego WOPR, zabezpieczony termicznie i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego czekającemu na brzegu. Samolot zatonął, miejsce zostało oznaczone przez ratowników boją" - napisali ratownicy z Beskidzkiego WOPR.

Rzecznik żywieckich strażaków powiedział, że na miejsce wypadku podąża specjalistyczna grupa płetwonurków. Prawdopodobnie w czwartek będą próbowali wydobyć samolot.

Przyczynę zdarzenia ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Wypadek awionetki na Jeziorze Międzybrodzkim
Awionetka zatonęła w jeziorze
Awionetka zatonęła w jeziorze
Źródło: Śląska Policja
Pilot nie odniósł w zdarzeniu większych obrażeń
Pilot nie odniósł w zdarzeniu większych obrażeń
Źródło: Śląska Policja
Pilotem zajęli się ratownicy WOPR
Pilotem zajęli się ratownicy WOPR
Źródło: Śląska Policja
Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Śląska Policja

