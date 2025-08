Trwa obława na mężczyznę, który postrzelił swojego krewnego Źródło: TVN24

Informację o zatrzymaniu potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

"34-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z katowickiego SPKP" - czytamy w komunikacie.

Kłobuccy policjanci, wsparci mundurowymi z komendy wojewódzkiej, prowadzą intensywne działania zmierzające do zatrzymania mężczyzny, który w dniu dzisiejszym ok. godz. 9:20 w…

Postrzelenie 39-latka

Wcześniej starszy aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku poinformowała TVN24, że we wtorek około godziny 9.20 policja otrzymała informację o postrzeleniu 39-letniego mężczyzny w miejscowości Iwanowice Małe.

- Wszystkie służby zostały skierowane na miejsce, zamknięto ulicę Długą - przekazała policjantka.

Na miejscu pracuje policja Źródło: klobucka.pl

Komunikat policji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach opublikowała w mediach społecznościowych komunikat dotyczący obławy.

"Kłobuccy policjanci, wsparci mundurowymi z komendy wojewódzkiej, prowadzą intensywne działania zmierzające do zatrzymania mężczyzny, który w dniu dzisiejszym ok. godz. 9.20 w Iwanowicach Małych (pow. kłobucki) miał postrzelić inną osobę. Pokrzywdzony mężczyzna to mieszkaniec tej miejscowości, spokrewniony ze sprawcą. Z uwagi na odniesione obrażenia, został przetransportowany do szpitala" - czytamy w komunikacie.

Trwają poszukiwania sprawcy Źródło: Policja Śląska

Policja prowadzi działania w terenie, jak i te operacyjne, by ustalić miejsce przebywania poszukiwanego.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - zaapelowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Stan zdrowia postrzelonego 39-latka

Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala w Częstochowie. Jest przytomny. Jego stan jest stabilny.

Jak przekazał rzecznik częstochowskiego szpitala, mężczyzna została postrzelony w okolicę żuchwy, w stronę skroni. Uszkodzona została jedna z żył.

Poszkodowany zostanie przetransportowany do szpitala w Sosnowcu na oddział chirurgii szczękowo-twarzowej.