Katowice Dyrektor podstawówki odwołany. Zarzut: pornografia dziecięca Oprac. Mateusz Czajka |

Operacja Hellfire doprowadziła do wielu zatrzymań - dane na maj 2026 roku Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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5 sierpnia Urząd Miasta w Bytomiu poinformował w mediach społecznościowych o tym, że "ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów, natychmiast po otrzymaniu informacji z prokuratury, 28 lipca Prezydent Bytomia zawiesił, a następnie 31 lipca odwołał dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42".

Ratusz przekazał także, że prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty oraz spełnił "wszystkie zalecenia prokuratora włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych".

Choć w komunikacie Urzędu Miasta Bytomia nie ma informacji o tym, że dyrektor otrzymał już zarzuty prokuratorskie ani czego one dotyczyły, to pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk potwierdził nam, że dyrektor z Bytomia jest tą osobą, o której informował w komunikacie z 29 lipca. Na stronie prokuratury powiadomiono wówczas o zatrzymaniu i zarzutach dla "dyrektora jednej ze śląskich szkół.". Zarzuty dla mężczyzny dotyczyły "uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści".

Prokurator Waszczuk dodał jednak w rozmowie z nami, że od tego czasu zarzut dla byłego dyrektora uległ zmianie i obecnie dotyczy już uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem więcej niż jednej osoby małoletniej.

W podstawówce pracował od siedmiu lat

W swoim komunikacie prokuratura informowała, że dyrektora zatrzymali 27 lipca funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a dochodzenie jest efektem ogólnopolskiej operacji "Hellfire" przeprowadzonej przez tę jednostkę wraz z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Operacja była wymierzona w środowisko związane z pornografią dziecięcą.

"Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Prokurator zastosował wobec sprawcy wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór Policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zakaz kontaktowania się z innym podejrzanym w tej sprawie, zawieszenie w czynnościach nauczyciela oraz zakaz opuszczania kraju" - przekazano w komunikacie.

Z ramienia prokuratury sprawą dyrektora z Bytomia zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Mężczyźnie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

"Były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 sprawował funkcję od 2019 r., kiedy został wyłoniony w konkursie na dyrektora szkoły przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych" - poinformował Urząd Miasta Bytom na Facebooku.

Źródło: Google Maps