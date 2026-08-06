Polska Tu burze będą najgroźniejsze. Mapa i radar Franciszek Wajdzik |

Prognozowane burze i opady Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nie tylko upał będzie zagrożeniem ze strony pogody w czwartek. Oprócz skwaru w wielu regionach kraju wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W 14 województwach obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało także alert RCB.

"Burze mogą być gwałtowne"

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, burze będą stwarzać największe zagrożenie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Najbardziej dogodne warunki w atmosferze do powstawania chmur burzowych w tym czasie będą w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, opolskim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Później, czyli późnym popołudniem oraz wieczorem i w nocy, strefa frontu, a więc także burz będzie się przemieszczać na południowy wschód Polski, docierając do województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. - Burze mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem do 40 litrów na metr kwadratowy, gradem i porywistym wiatrem do 80-90 kilometrów na godzinę - ostrzega Wasilewski.

Według prognoz front ma opuścić nasz kraj w piątek. W pierwszej części dnia w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i południu świętokrzyskiego możliwe są jeszcze gwałtowne burze.

Prognozowane burze i opady Źródło: ventusky.com

Mapa i radar burz