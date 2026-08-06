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Tu burze będą najgroźniejsze. Mapa i radar

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Burze w Polsce
Prognozowane burze i opady
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
Czwartek będzie kolejnym dniem z gwałtownymi burzami na przeważającym obszarze Polski. Zjawiskom będą towarzyszyć opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. Sprawdź, gdzie aura będzie niebezpieczna.

Nie tylko upał będzie zagrożeniem ze strony pogody w czwartek. Oprócz skwaru w wielu regionach kraju wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W 14 województwach obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało także alert RCB.

"Burze mogą być gwałtowne"

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, burze będą stwarzać największe zagrożenie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Najbardziej dogodne warunki w atmosferze do powstawania chmur burzowych w tym czasie będą w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, opolskim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Później, czyli późnym popołudniem oraz wieczorem i w nocy, strefa frontu, a więc także burz będzie się przemieszczać na południowy wschód Polski, docierając do województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. - Burze mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem do 40 litrów na metr kwadratowy, gradem i porywistym wiatrem do 80-90 kilometrów na godzinę - ostrzega Wasilewski.

Według prognoz front ma opuścić nasz kraj w piątek. W pierwszej części dnia w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i południu świętokrzyskiego możliwe są jeszcze gwałtowne burze.

Klatka kluczowa-608498
Prognozowane burze i opady
Źródło: ventusky.com

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzePolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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