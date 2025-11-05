Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

"Usłyszał ciche skomlenie". W kartonowym pudle na drodze były szczeniaki

Ktoś w kartonowym pudełku porzucił szczenięta, policja szuka sprawcy
szczenieta
Na leśnej drodze w Czyżowicach (Śląskie) ktoś porzucił kartonowe pudło z kilkoma wygłodzonymi szczeniakami. Znalazł je przechodzień. Osobie, która porzuciła szczeniaki grozi do nawet pięciu lat więzienia.

"Mężczyzna usłyszał ciche skomlenie dochodzące z pobocza, z pudła pomiędzy dwiema ławkami. Zajrzał do środka i zobaczył kilka szczeniąt. Zabrał je do domu i natychmiast powiadomił służby" - relacjonuje policja.

Na miejsce wysłano patrol, który przekazał zwierzęta pod opiekę lekarza weterynarii. Okazało się, że to dwu, trzymiesięczne mieszańce, w dobrej kondycji, ale bardzo wygłodzone. Po przebadaniu i nakarmieniu trafiły do schroniska dla zwierząt w Raciborzu, gdzie pozostają pod opieką specjalistów.

Ktoś w kartonowym pudle porzucił szczenięta, policja szuka sprawcy
Ktoś w kartonowym pudle porzucił szczenięta, policja szuka sprawcy
Źródło: Policja Śląska

Policja szuka sprawcy

Policjanci z komisariatu w Gorzycach ustalają, kto porzucił szczenięta. "To przestępstwo. Porzucenie zwierzęcia jest jedną z form znęcania się nad nim. Grozi za to kara do trzech lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa – nawet do pięciu lat" - przypominają.

Apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawcy. Kontakt: sierż. szt. Radosław Szewczyk, dzielnicowy komisariatu w Gorzycach, tel. 723 653 693. Policja zapewnia anonimowość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kot miał w ciele kilka śrutów, stracił jedno oko

Kot miał w ciele kilka śrutów, stracił jedno oko

Rzeszów
Ciągnęła psa za autem. Obrońcy zwierząt zadowoleni z wyroku. "Może teraz oprawcy dwa razy się zastanowią"

Ciągnęła psa za autem. Obrońcy zwierząt zadowoleni z wyroku. "Może teraz oprawcy dwa razy się zastanowią"

Rzeszów

Zgłoszenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami można kierować również mailowo na adres: dyzurny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl lub pg@wodzislaw.ka.policja.gov.pl, a w sytuacjach pilnych – dzwonić pod numery alarmowe 997 lub 112.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

Udostępnij:
TAGI:
województwo śląskiePolicjazwierzętaPsyPrzemoc wobec zwierzątPrzestępstwa
Czytaj także:
Polska złota jesień
Dni pogodnej i słonecznej aury są już policzone
METEO
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
PILNEJest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać
WARSZAWA
Nieśmiertelnik jeńca francuskiego odkryty podczas ekshumacji na Placu Dominikańskim
Odkryli groby kilkudziesięciu osób, jedną udało się zidentyfikować
Trójmiasto
imageTitle
Venus Williams nie zwalnia tempa. Znów pojawi się na korcie
EUROSPORT
Zderzenie na Łukowskiej
Zderzenie z udziałem motocyklisty
WARSZAWA
60-latek przewoził 53 skrzynie z mchem
Zatrzymali busa do kontroli, takiego ładunku się nie spodziewali
Kielce
Zaginął senior, rodzina prosi o pomoc
Pan Krystian wyszedł w nocy z domu bez butów, szukają go drugi dzień
Katowice
Wrocławski rynek
Po głosowaniu w budżecie obywatelskim urzędnicy zawiadamiają prokuraturę
Wrocław
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
METEO
Marcie O. grozi dożywocie
Przyznała się do zabicia męża, ale nie do podpalenia ciała
Kraków
Donald Trump
"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"
Świat
Rama Duwaji i Zohran Mamdani
"Współczesna księżna Diana". Kim jest nowa pierwsza dama Nowego Jorku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort i port odpowiadają na wpis posła PiS
Gabriela Sieczkowska
Niezidentyfikowane obiekty na niebie w województwie świętokrzyskim
Cztery kule i nagły rozbłysk. Co się działo na niebie?
Kielce
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?
Lublin
le parisien
35-latek "celowo" wjeżdżał w ludzi, 10 osób rannych
Świat
imageTitle
Rywalka Świątek wycofała się z WTA Finals. Wiadomo, kto zajmie jej miejsce
EUROSPORT
Klatka kluczowa-1185
Ostre słowa prezesa NRL: MZ szczuje na lekarzy zamiast naprawiać system
Piotr Wójcik
Dariusz Matecki
Matecki o sprawie Ziobry. Mówi o "odstrzeleniu przez służby węgierskie" funkcjonariusza
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w walizce, syn w areszcie. Decyzja sądu
Białystok
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
METEO
Jesień, mgły
Ostrzeżenia IMGW w wielu województwach
METEO
Areszt śledczy w Lublinie
Przepiłowali kraty, wspięli się na dach. Dyrektorka aresztu odwołana po próbie ucieczki
Lublin
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
BIZNES
Nowotwory głowy i szyi
Ze wstydu jedzą w innym pomieszczeniu. "Chodzi o to, żeby nikt ich nie oglądał"
Zdrowie
Trwają intensywne poszukiwania 43-latka
Zaginął w lesie, trwają poszukiwania 43-latka
Lubuskie
Budda
Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody
Szczecin
Centrum Nauki Kopernik
Jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy kończy 15 lat
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szkolenia wojskowe dla wszystkich. "Nie każdy będzie żołnierzem"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica