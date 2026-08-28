Katowice Atak na SOR, cztery osoby poszkodowane Oprac. Anna Winiarska |

Atak pacjenta w szpitalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

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Do ataku doszło w piątek rano na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Napastnik zaatakował pielęgniarki i ratowników medycznych.

20-latek został przyjęty na SOR w czwartek i spędził tam noc. W piątek miał zostać przewieziony na oddział psychiatryczny.

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Źródło zdjęcia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników medycznych. Otrzymali pomoc, jeden z ratowników ma uraz głowy i wymaga hospitalizacji.

- Z tego, co przekazała mi rzeczniczka placówki, sytuacja była bardzo dramatyczna, bo w pewnym momencie dziesięć osób próbowało uspokoić tego pacjenta. Było to bardzo niebezpieczne, bo ten 20-latek był jak w szale, atakował wszystkich – relacjonuje reporter TVN24 Piotr Borowski.

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Źródło zdjęcia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Szpital zawiadomił policję

O zdarzeniu szpital poinformował w mediach społecznościowych. "Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na agresję wobec osób, które każdego dnia z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnością ratują zdrowie i życie pacjentów. Nasi pracownicy są po to, aby nieść pomoc potrzebującym - nie mogą sami stawać się ofiarami przemocy" - czytamy we wpisie.

Przedstawiciele placówki dodają, że oczekują "rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy".

Szpital zawiadomił policję, prokuraturę i Państwową Inspekcję Pracy.

Wezwani policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala.

Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.