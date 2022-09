Tajemnice Bayraktara

Bayraktar TB2 stał się jednym z symboli obrony Ukrainy. Polska kupiła 24 takie maszyny. Każda z nich jest warta ponad 5 milionów dolarów za sztukę. Jan Piotrowski rozmawiał z człowiekiem, od którego nazwiska ten dron wziął swoją nazwę. - To zaszczyt, prawdziwa duma, że możemy być częścią ruchu oporu, bo Ukraina ma do czynienia z potworną agresją, niesprawiedliwą, nieuzasadnioną - mówił turecki inżynier i producent dronów Haluk Bayraktar. Odniósł się także do zbiórki pieniędzy na drona, którą zorganizowali Polacy. - Byliśmy pod wrażeniem i ogromnie szanujemy, to jak ludzie niosą pomoc Ukrainie. My chcemy być częścią tej pomocy i uznaliśmy, że nie możemy tych dronów sprzedać - stwierdził Bayraktar. Poinformował również, że inne kraje członkowskie NATO chcą zakupić sprzęt produkowany przez jego firmę do obrony własnych granic. - Naprawdę chciałbym, aby nie było potrzeby używania tych systemów, ale wszystkie te kraje potrzebują takiej technologii, żeby bronić swojej ojczyzny, swojego bezpieczeństwa i swojej niepodległości. Z tego punktu widzenia, Bayraktar TB-2 rzeczywiście stał się słynny - powiedział Haluk Bayraktar.