"Wspaniały prezent" od Putina i możliwy "scenariusz, który będzie chciał wprowadzić, by wyjść z twarzą"

Amerykański wywiad podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin jest okłamywany przez swoich doradców, którzy boją się przekazywać mu prawdziwe informacje na temat sytuacji w Ukrainie. - Ci ludzie boją się o swoje życie, o to, że mogą być usunięci, albo nagle dostaną zawału serca, albo przypadkowo wypadną z okna - powiedział w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. Joe Biden mówił w czwartek "o pewnych wskazaniach" świadczących o tym, że Władimir Putin zwolnił lub skierował na areszt domowy niektórych swoich współpracowników. - Rosja stała się czarnym, ponurym państwem, które prowadzi agresywną wojnę przeciwko sąsiadowi, okłamuje świat, ale także wewnątrz uruchomiły się najokrutniejsze mechanizmy działania - ocenił Jacek Stawiski. Jak dodał, Władimir Putin pokazał również, że jest nieprzewidywalnym graczem. Przypomniał, że jeszcze w środę zakomunikował niektórym przywódcom, iż godzi się na rozwiązanie pośrednie w transakcjach finansowych za surowce, a dzień później sam zakwestionował swoją propozycję, podpisując dekret o płatności za gaz w rublach, tym samym dając "wspaniały prezent wszystkim tym, którzy mówią: jak najszybciej i najdokładniej przepracować plany uzależnienia się od rosyjskich dostaw". Gospodarze "Rozmów na szycie" dyskutowali też o przegrupowaniu rosyjskich wojsk w Ukrainie oraz tegorocznej gali rozdania Oscarów, na której "nie dostrzeżono największej tragedii europejskiej". - Polityka pojawiała się na Oscarach zawsze. To, że nie znaleziono miejsca, żeby przez chwilę poinformować o Ukrainie, to jest dla mnie absolutny skandal – przyznał Marcin Wrona.