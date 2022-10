Szpak: Łączę świat kobiecy i męski w sposób, który daje mi komfort

Miłości nie można sformalizować ani w wyznaniu, ani w tym, czy ktoś jest homo, czy heteroseksualny, nie ma już czegoś takiego. Kocha się kogoś za to, kim jest i jaki jest dla ciebie – mówi Michał Szpak w rozmowie z Moniką Olejnik. Zdobywca Złotego Słowika 2022 na Festiwalu Top of the Top w Sopocie wyznaje też, że nie stracił wiary i nadal czyta biblię, choć w Polsce jest ona źle interpretowana. Opowiada o muzycznych inspiracjach, potrzebie akceptacji i swoim udziale w Czarnych Protestach po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

