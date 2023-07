W najlepszym razie - na co dzień są niewidzialni. W najgorszym - stają się "ideologią LGBT" i celem ataków. Słownych i fizycznych. Rzeczywistość osób transpłciowych i niebinarnych w Polsce to często ból. Inności, niezrozumienia i odrzucenia. I strach. Boją się także ich rodziny. "Wszystko o moim dziecku" to opowieści rodziców o dysforii, depresji i próbach samobójczych ich dzieci, a także o trudnościach ze znalezieniem właściwych lekarzy i przejściach przed polskimi sądami w walce o tożsamość. Opowieści przepełnione jednak przede wszystkim miłością. O swoim życiu Piotrowi Jaconiowi opowiedzieli "tęczowi rodzice", między innymi motornicza, nauczycielka, rolnik czy górnik. Są z dużych miast i małych miasteczek. Z Polski i spoza niej. Warto poznać ich problemy w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych, obchodzony 31 marca.

Po emisji reportażu "Czarno na białym" w TVN24 trwał program specjalny. Gośćmi Juliusza Kaszyńskiego byli: Karolina Więckiewicz - prawniczka, która wspiera od strony prawnej osoby transpłciowe, Dominik Haak - psycholog, który diagnozuje dzieci transpłciowe i Ewelina Słowińska z fundacji Trans-Fuzja.

Piotr Jacoń został finalistą nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za reportaż "Wszystko o moim dziecku".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chcesz uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.