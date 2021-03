Szara eminencja

Artur Balazs - człowiek, który zna Jarosława Kaczyńskiego od ponad 30 lat i nadal regularnie się z nim spotyka, co czyni go bardzo wpływową postacią. Choć od wielu lat na scenę polityczna patrzy z dystansem, to właśnie do niego o radę zwracają się politycy różnych partii. W rozmowie z Dariuszem Kubikiem, reporterem "Czarno na białym", mówił: - Przybliża nas to do scenariusza przyśpieszonych wyborów. Skomentował w ten sposób obecny konflikt w Zjednoczonej Prawicy, omówił także możliwy dalszy rozwój sytuacji. Ocenił także, że poziom nielojalności, jaki dotknął Jarosława Gowina, jest skrajnym przypadkiem nielojalności w polityce. Przypomniał swoją rozmowę z prezesem Porozumienia. - Mówiłem, żeby nie liczył na daleko idącą lojalność ze strony Adama Bielana. Raczej jego rola jest poza Porozumieniem - powiedział Balazs. Rozmowa tylko w TVN24 GO.