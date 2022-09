Kwestia zaufania

Zaufały mu pracownice, ale nie płacił im pensji. Zaufało mu ministerstwo, powierzając publiczne pieniądze, ale nie sprawdzało, w jaki sposób były wydawane, co potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Nikt nie zajmowałby się prezesem Fundacji Lex Nostra, gdyby nie to, że fundacja obracała publicznymi pieniędzmi. Obracała tak, że Najwyższa Izba Kontroli wytknęła jej konflikty interesów oraz "nieracjonalne i nieefektywne" wydawanie pieniędzy. Wtedy w obronie interesów fundacji zaczął interweniować poseł rządzącego PiS. Tu pojawia się jednak pytanie, czy czynił to z przekonania, czy może, dlatego że ma biuro poselskie w siedzibie fundacji w centrum Warszawy i za nie nie płaci. Pytań o związki biznesu, polityki i działalności społecznej, które spotkały się pod jednym dachem, jest więcej. Odpowiedzi na nie szukają Artur Warcholiński z "Czarno na białym" oraz Grzegorz Łakomski i Robert Zieliński z portalu tvn24.pl.