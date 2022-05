Wołoszański: Putin popełnia dokładnie te same błędy, które popełnił Hitler

Bogusław Wołoszański, dziennikarz i popularyzator nauki, w "Bez polityki" w TVN24 GO mówił o wojnie w Ukrainie. W rozmowie z Piotrem Jaconiem przyznał, że rosyjska inwazja go zaskoczyła, ponieważ sądził, że "żyjemy w innym świecie, w innej Europie". – Ze zdziwieniem i zadowoleniem stwierdzam, że Putin popełnia dokładnie te same błędy, które w XX wieku popełnił Hitler - powiedział. Jak dodał, "dyktatura jest przekleństwem każdego społeczeństwa, bo dyktatora otaczają ludzie, którzy się go boją, nie powiedzą mu prawdy i wprowadzają go w fatalną sytuację, z której on nie bardzo może wybrnąć". - Władza, zwłaszcza dyktatorska, demoralizuje potwornie. Być może Putin dał się zdemoralizować, otoczył się głupimi. (…) Za to będzie musiał zapłacić. I to chyba najwyższą cenę - powiedział Wołoszański. Jego zdaniem wojnę w Ukrainie można przyrównać do II wojny światowej. Stwierdził też musi dojść do zawarcia pokoju, "Ukraińcy, którzy właściwie odnoszą zwycięstwa, swoją krwią, bohaterstwem, oddaniu ojczyźnie, zatrzymali agresora, nie muszą się cofać, ale Putin nie może się cofnąć".