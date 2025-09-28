Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Ratownicy wolontariusze pomagają wyjść na spacer tym, którzy sami nie mogą tego zrobić

|
"Złoty spacer seniora" - to akcja w Kołobrzegu, z której można brać przykład
Ratownicy wolontariusze pomagają wyjść na spacer tym, którzy sami nie mogą tego zrobić
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
"Złoty spacer seniora" - to akcja w Kołobrzegu, z której można brać przykład. Wielu seniorów nie jest w stanie samodzielnie wyjść z domu - z powodu wieku i problemów ze zdrowiem. W Kołobrzegu wolontariusze pomagają takim osobom pójść na spacer.

Wyjście na spacer jest dla pana Andrzeja jak ucieczka z więzienia. Od maja, gdy amputowano mu nogę, był uwięziony w czterech ścianach, aż ktoś wyciągnął go z domu - dosłownie. Takich jak on schorowanych mieszkańców Kołobrzegu ratownicy z grupy Paramedic zabierają na spacer. Wolontariusze poznali ich, gdy udzielali im pomocy medycznej.

- Są osoby kilka miesięcy, kilka lat nawet zamknięte w domach, często pytają, czy byłaby taka możliwość, żeby kiedyś znieść ich na dół. Niech to będzie wysoki parter i dla niektórych osób nie jest nawet to możliwe do zejścia. Jeśli jest bariera pokonania wielu schodów, a jest to osoba, która nie może się poruszać o własnych siłach - powiedział Remigiusz Jankowski, członek Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Paramedic w Kołobrzegu.

Ratownicy z Paramedic to wolontariusze. Po pracy lub po szkole zjawiają się u seniorów, transportują na zewnątrz, a po spacerze chorego wnoszą z powrotem do mieszkania. Akcję "Złoty spacer seniora" organizują po raz drugi w czasie jesieni, bo liczą, że będzie złota.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2473263319
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Anna Bielecka
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
BIZNES

Ratownicy liczą na naśladowców w innych miastach

Rzeczywiście, dla pana Andrzeja ta inicjatywa to złoto. - Dla mnie to jest nowe życie, to jest oddychanie - stwierdził. Pan Andrzej Stawowczyk to były trener piłkarski Kotwicy Kołobrzeg. Mógłby się załamać, gdyby nie spacer, na którym w dodatku spotkał dawnego wychowanka.

Na spacery w ramach akcji grupy Paramedic można umówić się jeszcze do końca października, dzwoniąc pod numer 609 156 997. - Mamy już kilkunastu podopiecznych i ciągle dzwonią nowi, z czego bardzo się cieszymy, ale mamy również telefony z Polski, czy nasz projekt w danym mieście również realizujemy - poinformował Mateusz Giec z Grupy Paramedic.

To projekt ratowników z Kołobrzegu, którzy jednak mają nadzieję, że akcja znajdzie naśladowców w całej Polsce, a oni sami będą mogli pomagać nie tylko jesienią.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
SeniorzyJesieńKołobrzegRatownicy medyczni
Renata Kijowska
Renata Kijowska
Czytaj także:
Donald Trump
Pilne spotkanie generałów, niespodziewana decyzja Trumpa. "Najwyższy czas, żeby ktoś to zrobił"
Świat
Donald Tusk na konferencji prasowej w Sejmie
"Donald Tusk wiedział". Co powiedział ministrom
Polska
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
imageTitle
Świątek zmieniła podejście. "Za dużo myślałam o pierwszym miejscu"
EUROSPORT
Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Mołdawia zakończyła "najważniejsze w historii" głosowanie. Pierwsze wyniki
Świat
imageTitle
Wystarczyło pięć minut. Szymański znów z golem
EUROSPORT
Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"
Katarzyna Górniak
imageTitle
Liverpool wypłacił rodzinie zmarłego Joty pozostałość jego kontraktu
EUROSPORT
Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
"Usłyszałam w PiS”. Zdjęcie, które wywołało mnóstwo pytań
Polska
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
METEO
imageTitle
Głowa nie od parady. Lewandowski trafił jak za najlepszych lat
EUROSPORT
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Arsenal odwrócił losy meczu w samej końcówce. Obrońca bohaterem
EUROSPORT
GettyImages-2237611643aa
Decydujący strzał Lewandowskiego. Barcelona nowym liderem
EUROSPORT
Agnieszka Holland
Holland o "kruszejących wartościach". "Rezygnujemy z nich szalenie łatwo"
Polska
imageTitle
Ważna wygrana Legii. Kryzys Pogoni pogłębia się
EUROSPORT
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
METEO
Tang Renjian
37 milionów dolarów łapówki. Kara śmierci w zawieszeniu dla byłego ministra
Świat
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
WARSZAWA
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
Zawody w grzybobraniu. "Wszyscy chcą korzystać z lasu"
Marta Kolbus
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Czekał na tę chwilę miesiąc. Młody Polak zadebiutował w wielkim klubie
EUROSPORT
J.D. Vance
J.D. Vance: Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość
Świat
imageTitle
Poddał walkę w pierwszej sekundzie. "Nie dam się sprzedać"
EUROSPORT
Michigan1
Staranował autem wejście do świątyni i zaczął strzelać. Są ofiary
Świat
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
METEO
imageTitle
Cztery gole w kwadrans. Szalony hit ekstraklasy
EUROSPORT
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
METEO
Władimir Putin i Xi Jinping, 3 września 2025 roku
Jak Rosja omija sankcje? Media: pomagają w tym chińskie uczelnie
Świat
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica