Fakty

Leczenie raka szyi lub głowy na NFZ będzie wykonywane nowoczesną technologią ZAP-X

|
ZAP-X
Leczenie raka szyi lub głowy na NFZ będzie wykonywane nowoczesną technologią ZAP-X
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Dobra wiadomość dla chorych na nowotwory szyi i głowy. Nowoczesna terapia technologią ZAP-X będzie refundowana. To bardzo precyzyjne leczenie. ZAP-X co do milimetra niszczy chore tkanki i co do milimetra zachowuje te zdrowe. 

Na razie są tylko dwa takie urządzenia w Polsce, jedno w Olsztynie i drugie w Gdańsku, ale jest niemal pewne, że wkrótce pojawią się kolejne, bo Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna refundowanie leczenia nowotworów głowy i szyi tą metodą.

Cieszą się pacjenci i cieszą się radiochirurdzy, bo urządzenie ZAP-X różni się od tych wykorzystywanych do tej pory. Jest bezpieczniejsze nie tylko dla chorych.

- Różni się to urządzenie też bezpieczeństwem dla personelu i środowiska. Inne urządzenia, które się stosuje w podobnych wskazaniach, wymagają bunkrów z grubego betonu - mówi prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Pracowni Radiochirurgii Chorób Mózgu, Głowy i Szyi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Rak ma nowotwór
Radek Rak ma nowotwór. Opublikował wpis i zdjęcie
Kultura i styl
Adrian Szymaniak z żoną Anitą Szydłowską
Adrian Szymaniak ma glejaka. Jakie możliwości ma pacjent po diagnozie?
Zuzanna Kuffel
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay zachorował na raka podstawnokomórkowego skóry. To groźny nowotwór?
Zuzanna Kuffel

Precyzja w niszczeniu komórek rakowych

Profesor Mirosław Ząbek, specjalista radiochirurgii, podkreśla, że ZAP-X można postawić nawet w galerii handlowej. To on 15 lat temu pokazywał nam w "Faktach" TVN pierwszy w Polsce nóż gamma.

Wszystkie te urządzenia mają wspólny mianownik: wielką precyzję. Niszczą one w bardzo wrażliwych miejscach centralnego układu nerwowego tylko chore tkanki, oszczędzając te zdrowe.

- To leczenie jest pozbawione w zasadzie objawów ubocznych. Pacjent, który jest napromieniany, musi spędzić od 15 do 60 minut w pewnym unieruchomieniu, w jednej pozycji, natomiast nie wymaga hospitalizacji - przybliża dr hab. Monika Rucińska z Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kawa
Kawa wspiera walkę z rakiem? Są pewne "ale"
Marek Nowicki
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
Piotr Wójcik
Szpital w Koninie
Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? "Stanowczo dementujemy"
Zuzanna Kuffel

ZAP-X nie wykona każdego zabiegu

Nowoczesny ZAP-X pomimo refundacji nie zastąpi jednak tradycyjnych maszyn do radioterapii.

- To urządzenie zostało wymyślone do konkretnych działań, nie tak jak klasyczny akcelerator, na którym jesteśmy w stanie wykonać wszelakie procedury radioterapeutyczne - podkreśla Rafał Mężykowski, fizyk medyczny w Centrum Radioterapii i Onkologii NU-MED w Elblągu.

To jest po prostu kolejna nowoczesna terapia - uzupełniająca ofertę onkologiczną. - Nowe zarządzenie prezesa NFZ otwiera drogę do tego, żeby wprowadzić finansowaną ze środków publicznych nową metodę leczenia nowotworu - podkreśla Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdego roku lekarze diagnozują nowotwory głowy i szyi u 11 tysięcy Polaków.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

ZdrowieNowotworyOnkologiaSzpitalMedycynaTechnologiaNarodowy Fundusz Zdrowia
