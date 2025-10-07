Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Troje dzieci czeka na zoperowanie, a ich zdrowie się pogarsza. Szpital nie ma pieniędzy na tomograf

|
Dzieci czekające na zabiegi
Troje dzieci czeka na zoperowanie, a ich zdrowie się pogarsza. Szpital nie ma pieniędzy na tomograf
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Trzy dziewczynki są w coraz gorszym stanie, bo od roku czekają na operację, którą można przeprowadzić w Polsce tylko w jednym szpitalu. Tylko w zasadzie to nie można, bo zepsuł się tomograf śródoperacyjny. Dyrekcja twierdzi, że na nowy nie ma pieniędzy.

Sara ma 10 lat i od urodzenia cierpi na dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Teraz musi być noszona przez rodziców, choć jeszcze niedawno chodziła. Przestała chodzić, bo na czas nie została u niej wykonana operacja kręgów szyjnych i doszło do paraliżu.

- Była dzieckiem takim, że poruszała się na chodziku, siedziała sobie sama i dzisiaj po prostu nie robi nic z tych rzeczy. Jest po prostu dzieckiem leżącym, przykurcze się pogłębiają - mówi Angelika Szymusiak, matka Sary.

Tę samą wadę kręgów szyjnych ma Julia, która ma dodatkowo zespół Downa. Też dotychczas nie miała operacji, choć powinna mieć. Tak jak Sara traci władzę w nogach.

- Dwa lata temu była w stanie przejść 20 kilometrów. Rok temu to już było dużo mniej, a w tym roku jeszcze mniej - informuje Kinga Horyd-Ciechelska, matka Julii. - Bardzo się boję, ten strach mnie paraliżuje. No wystarczy, że Julcia niefortunnie upadnie. Ten krąg jej się przesunie w szyi i wtedy dojdzie do najgorszego - dodaje.

Nikola ma 11 lat, dobrze się rozwija, chodzi do piątej klasy, ale też ma wadę kręgów szyjnych. Polega ona na tym, że głowa trzyma się niestabilnie na kręgosłupie. To dlatego, że dwa kręgi szyjne nie przylegają do siebie w prawidłowy sposób. Przemieszczają się względem siebie, uciskając na rdzeń kręgowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W leczeniu wielu nowotworów nastąpił ogromny postęp. Ale glejak wielopostaciowy wciąż źle rokuje
Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
Zuzanna Kuffel
Jolanta Sobierańska-Grenda
Kontynuacja in vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra zdrowia przedstawiła priorytety
Anna Bielecka
Tętniak mózgu może aż do momentu pęknięcia nie dawać żadnych objawów
Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy
Zuzanna Kuffel

Zepsuł się specjalny tomograf, nie da się go naprawić

Tę rzadką wadę potrafią w Polsce zoperować tylko lekarze ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Powinni dzieciom wszczepić śruby, które ustabilizowałyby kręgi, a te przestałyby uciskać na rdzeń kręgowy. Lekarze jednak nie operują dziewczynek, bo w październiku zeszłego roku popsuł im się śródoperacyjny tomograf, bez którego zabiegów wykonać nie można.

- Pierwszy termin mieliśmy w lipcu, więc już rok i cztery miesiące czekamy na operację - mówi Andżelika Grochalska, matka Nikoli. Czeka Nikola, czekają Julia i Sara, coraz bardziej sparaliżowane. - Jest to pilna operacja, ponieważ każdy dzień zbliża Nikolę do kalectwa - dodaje.

Przyglądają się temu nie tylko lekarze i dyrekcja szpitala, ale też Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Tomograf się popsuł i nie da się go naprawić. Dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na zakup nowego. Wziąć pożyczki nie może, bo szpital jest bardzo zadłużony.

- Zakup nowego sprzętu to ogromna kwota, 3,5 miliona złotych, której szpital ze swoich środków nie jest w stanie w tej chwili wyasygnować - mówi Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie.

Zdrowie dzieci czekających na operację od ponad roku pogarsza się kaskadowo. Jedno uszkodzenie powoduje kolejne. Teraz przestają chodzić, potem pojawią się problemy z oddychaniem, potem coraz gorzej będzie pracować ich serce. To jest sytuacja zagrażająca życiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
"Piwny brzuch" albo "miś" jest społecznie akceptowany. Ale otyłość rujnuje męskie zdrowie
Zuzanna Kuffel
Wyposażony ambulans
Nyski szpital wciąż walczy z następstwami powodzi sprzed roku
Opole
shutterstock_1922226152
"Zgaga wypaliła pani gardło". Usłyszała pacjentka w ciąży, u której już rozwijał się nowotwór
Anna Bielecka

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiedzieciSzczecinSzpital
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Czytaj także:
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Wypadek Łebieńska Huta
Wjechał w czterech chłopców i uciekł. Zatrzymany 33-latek
Trójmiasto
2025-10-07T115949Z_1_LWD131007102025RP1_RTRWNEV_C_1310-SPAIN-ACCIDENT-0009
"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami
Świat
imageTitle
Inauguracja marzeń. Ewa Pajor w głównej roli
EUROSPORT
Narkotyki w internecie
Mefedron w 20 minut. Kupują już 12-latki
Dariusz Łapiński
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
WARSZAWA
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania 200 milionów złotych
BIZNES
imageTitle
Rakieta wleciała do elitarnego klubu. Wyjątkowy jubileusz O'Sullivana
EUROSPORT
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
WARSZAWA
Brytyjski myśliwiec Typhoon
NATO w akcji. Myśliwce RAF nad Polską
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o tym, kiedy pełne zestawienie miejsc służących doraźnemu ukryciu
Polska
07 1800 kosiniak-0020
PSL i Lewica "doszły do porozumienia" w sprawie związków partnerskich
Polska
Jakub Stefaniak - Paweł Śliz
Śliz: jestem do tego namawiany
Polska
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
Złoto
"Spekulacyjny pęd'. Padł nowy rekord
BIZNES
imageTitle
Komfort Urbana przed meczami reprezentacji
EUROSPORT
Zderzenie i policyjny pościg na Wale Miedzeszyńskim (zdjęcie ilustracyjne)
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
Wojna w Ukrainie - zdjęcie rosyjskiego resortu obrony
W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"
Świat
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
Zamkną ulicę, ewakuują kilkaset osób
Wrocław
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
METEO
imageTitle
LeBron James nabił wszystkich w butelkę
EUROSPORT
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada
Polska
imageTitle
Niespodzianka w Chinach. Andriejewa poza turniejem
EUROSPORT
Służby działające na miejscu ataku na burmistrzynię Herdecke w Niemczech Iris Stalzer
Atak na nowo wybraną burmistrz. "Ohydny czyn"
Świat
imageTitle
Satysfakcja polskiej mistrzyni. "Nie wszyscy traktowali mnie poważnie"
EUROSPORT
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
BIZNES
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica