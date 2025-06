Dzieci będą mogły pójść do psychologa bez zgody rodzica - takie przepisy poparła Komisja Zdrowia Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Na sali pełnej dorosłych była też obecna młodzież. - Jak się chcemy swoimi problemami podzielić, to słyszymy od dorosłych, często naszych rodziców, czy naszej rodziny: co ty masz za problemy, ja to w twoim wieku miałem problemy - wyjaśnił Oskar Stabno z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wczoraj sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała przepis, zgodnie z którym dziecko od 13. roku życia będzie mogło pójść do psychologa bez zgody rodzica. - Dzięki tym możliwościom będziemy w stanie uratować coraz więcej żyć - skomentowała Angelika Friedrich, założycielka inicjatywy "Nastoletni azyl".

Bo to o życie chodzi. Co siódme dziecko w Polsce ze swojego życia niezadowolone jest tak bardzo, że zaczyna mu to zagrażać. Ponad 60 tysięcy dzieci szukało w ubiegłym roku pomocy, dzwoniąc na telefon zaufania.

Dzwoniły, bo w domu pomocy i wsparcia nie miały. - Wielu rodziców nie pozwala korzystać dzieciom z pomocy, bo się wstydzą, co powiedzą sąsiedzi. (...) Niestety, są też takie przypadki, kiedy dzieci są ofiarami przemocy domowej, molestowania, i nie mogą bez zgody rodziców, czasami oprawców, skorzystać z żadnej pomocy - podkreśla Anna Morawska-Borowiec, psycholożka i prezeska Fundacji "Twarze depresji".

Psycholog poinformuje rodziców lub sąd

To trudno było wczoraj w Sejmie zrozumieć Romanowi Fritzowi, wiceprezesowi partii Grzegorza Brauna. W odpowiedzi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia zdobyła się na osobiste wyznanie:

- Nie mogę słuchać tych wszystkich historii, jak to będziemy odciągać od bardzo ciepłego, wspaniałego środowiska rodzinnego wszystkie polskie dzieci. Żyłam w przemocowej rodzinie i nie zgodzę się na to, nie zgodzę się, żebyśmy nie pomagali dzieciom, które mają problemy. Moi rodzice się mną nie interesowali i jest takich dzieci bardzo dużo - powiedziała Joanna Wicha, posłanka Lewicy.

Jeśli ustawa przejdzie przez Sejm i uzyska podpis prezydenta, dzieci będą mogły bez zgody rodzica skorzystać z pomocy psychologa - na razie tylko na NFZ. Psycholog o wizycie później rodzinę poinformuje.

- Żeby ten psycholog mógł z rodzicem porozmawiać, wytłumaczyć, jaka jest sytuacja, zaproponować różne możliwości pomocy, również takie systemowe, również dla całej rodziny - podkreśliła Angelika Friedrich, założycielka inicjatywy "Nastoletni azyl".

Jeśli psycholog uzna, że poinformowanie rodziców jest zagrożeniem dla dziecka, poinformuje nie ich, a sąd. Komisja Zdrowia poparła te przepisy.

- Dzisiaj świadomość zdrowia psychicznego młodych jest bardzo duża, jest coraz większa, dajmy im szansę skorzystać z tej pomocy - powiedziała Anna Morawska-Borowiec.