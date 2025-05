Bezbolesne i szybkie badanie. Jak chronić się przed czerniakiem?

Jak uchronić się przed czerniakiem? Należy co rok badać znamiona i stosować kremy z filtrem nawet zimą Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Czerniak rozwija się szybko i daje groźne przerzuty. 1400 osób rocznie umiera w Polsce na ten złośliwy nowotwór. Szansa na wyleczenie jest duża pod warunkiem wczesnego wykrycia i diagnozy. 12 maja obchodzony jest jako Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Warto zwracać uwagę na niepokojące znamiona.

Historie pani Emilii i pana Henryka łączy wspólny mianownik. Diagnoza - czerniak. To nowotwór złośliwy skóry.

- Trafiłam na badania profilaktyczne, które były ogłoszone, a znamię mi się po prostu nie podobało - mówi pani Emilia. - Dowiedziałam się bardzo na czas. Bo to był czerniak złośliwy i w bardzo odpowiednim momencie zdiagnozowany - wyjaśnia.

Z kolei pan Henryk na badaniu profilaktycznym usłyszał, że zmiana to nie czerniak, ale że może ją wyciąć. Tak też zrobił. - Nie podobało mi się, za duże to było, jakieś takie inne - wyznaje.

Dopiero drugie badanie histopatologiczne, tym razem w Narodowym Instytucie Onkologii, potwierdziło nowotwór. Pan Henryk miał 12 maja podany ostatni lek.

Prof. Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie informuje, że rocznie odnotowuje się około 4,5 tysiąca nowych zachorowań na czerniaka.

1400 osób rocznie umiera w Polsce z powodu tej choroby. Profesor Piotr Rutkowski podkreśla jednak, że wcześnie wykryty nowotwór skóry jest prawie w 100 proc. wyleczalny. - W ciągu ostatnich 8 lat w Polsce wyniki leczenia osób chorych na czerniaka poprawiły się o około 20 procent - podkreśla.

Na co zwracać uwagę, oglądając swoją skórę?

Żeby jednak dać szanse lekarzom na wyleczenie, trzeba się regularnie badać i obserwować swoje ciało.

Z pomocą przychodzi "abecadło czerniaka", które daje nam wskazówki, co powinno być powodem do niepokoju. A jak asymetria, B - jak brzegi, nierównomierne, poszarpane, C - jak "color", czyli kolor, D - jak "diameter", czyli średnica i E - jak ewolucja, czyli zmiany w wyglądzie.

Abecadło czerniaka Źródło: Akademiaczerniaka.org

- Ta zmiana, która była, w jakiś sposób się zmienia. Może zacząć swędzieć, krwawić - tłumaczy dr Iwona Zakrzewska z Poradni Chemioterapii Nowotworów Białostockiego Centrum Onkologii.

Jeśli takie zmiany wystąpią, wizyta u lekarza jest koniecznością, ale nawet gdy nic się nie dzieje, przynajmniej raz w roku trzeba kontrolować znamiona.

- Do lekarza rodzinnego. Najpierw należy odebrać skierowanie do poradni dermatologicznej lub chirurgii onkologicznej, lub u nas w szpitalu jest taka poradnia, która jest bez skierowania - tłumaczy Maria Krotewicz z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

- Pacjent na badaniu dermatoskopowym pokazuje nam skórę całego ciała, skórę głowy, skórę twarzy, dlatego zachęcamy pacjentki, żeby były bez makijażu - wyjaśnia Marta Koper z Poradni Dermatologii i Wenerologii Białostockiego Centrum Onkologii.

To badanie bezbolesne i dość szybkie. Na badanie warto wybrać się właśnie teraz, gdy skóra jest jeszcze blada po zimie. 12 maja - w Europejskim Dniu Walki z Czerniakiem - w samym centrum Warszawy można było zbadać się w specjalnym busie.

Należy także stosować kremy z filtrem, niezależnie od pory roku.