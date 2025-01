Jak opisuje CNN, w ostatnią niedzielę cztery muzea mieszczące się w Rzymie, w tym Narodowe Muzeum Etruskie i Zamek Świętego Anioła, zaoferowały odwiedzającym opiekę nad psem za darmo. To nowa inicjatywa, w ramach której przez kolejne 15 miesięcy, do kwietnia 2026 roku, właściciele czworonogów będą mogli skorzystać z darmowej opieki nad zwierzęciem w czasie, gdy będą zwiedzać muzealne wystawy. Rzymskie placówki nie są jedynymi, które wezmą w niej udział.

Opieka nad psem a wizyta w muzeum

Za całe przedsięwzięcie odpowiada firma Bauadvisor, która deklaruje, że jej celem jest ułatwienie dostępu do sztuki, "wsparcie i wzmocnienie historycznego i kulturowego dziedzictwa Włoch". Usługa polega na tym, że jeden z łącznie 400 opiekunów spotyka się z właścicielem psa przed wejściem do muzeum, a następnie, na czas zwiedzania przez niego ekspozycji, zabiera czworonoga na spacer po okolicy, daje wodę i karmi.

Usługa dostępna jest w 290 muzeach w 53 miastach w całych Włoszech i co do zasady kosztuje 10 euro za godzinę. Od ostatniej niedzieli, przez jeden dzień w miesiącu, firma będzie oferować ją bezpłatnie, za każdym razem w innym mieście. Kolejna taka akcja odbędzie się 2 lutego w czterech muzeach Wenecji, m.in. w Peggy Guggenheim Collection, a następnie w marcu w dwóch muzeach w Bolonii. We wrześniu np. planowana jest też przy Uffizi we Florencji czy w październiku w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Firma przypomina, że opiekuna trzeba wcześniej zarezerwować przez stronę internetową.

We Włoszech żyje około 8 milionów psów. Zdaniem CNN akcja taka pomoże ich właścicielom w podejmowaniu trudnej decyzji - czy iść do muzeum zostawiając zwierzę w domu, czy w ogóle do muzeum się nie wybierać. - Opieka nad psami w muzeach to pozytyw, ponieważ oznacza, że ludzie nie muszą już wybierać między swoimi zwierzętami a sztuką - uważa archeolog z Uniwersytetu w Bari, prof. Giuliano Volpe, cytowany przez "Time Out".