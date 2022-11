21 niedocenianych miejsc w Europie według CNN. Wśród nich jest jedno z Polski

Miasta takie jak Paryż czy Barcelona przepełnione są turystami, ale w Europie jest wiele innych pięknych, a jednak niedocenianych miejsc - zauważa CNN. Wśród nich jest jedna z polskich atrakcji turystycznych.

"Bez względu na to, czy chcesz odwiedzić historyczne, zapomniane miasta, czy dzikie pasma górskie, gdzie dociera niewielu turystów, te 21 niedocenianych europejskich kierunków na pewno zachęci cię do wędrówki" - wskazuje CNN. Na liście miejsc znajdują się między innymi góry w Rumunii, jezioro w Finlandii czy niektóre europejskie miasta. W Polsce wyróżniono Białowieski Park Narodowy.

Puszcza Białowieska na liście CNN

Turyści przybywający do Polski kierują się zazwyczaj do Warszawy czy Krakowa, tymczasem "na wschodzie kraju Białowieski Park Narodowy czeka na to, aby go odkryć" - zachęca CNN. Park został utworzony w 1932 roku. Jest częścią Puszczy Białowieskiej, która w 1979 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To jeden z niewielu obszarów w Europie, w którym zachowały się lasy naturalne, czyli środowisko nietknięte przez człowieka. Puszcza Białowieska jest też największym na kontynencie siedliskiem żubrów - w Polsce żyje ich 2429 (dane za 2022 r. według Księgi Rodowodowej Żubrów -red.). "Dla miłośników natury to szansa na ucieczkę, której nie wolno przegapić" - pisze amerykański portal.

Żubry w Białowieży Shutterstock

Najbardziej niedoceniane miejsca w Europie

Na pozostałych miejscach wyróżnionych przez CNN znalazły się:

Norwich, Anglia. To miejscowość, w której znajduje się "pub na każdy dzień roku i kościół na każdą niedzielę". Miejska katedra została zbudowana w 1096 roku i jest jedną z najbardziej spektakularnych w Anglii, a pub znajdujący się tuż obok zaczął serwować piwo już w 1249 roku. "Średniowieczna architektura centrum miasta daje temu miejscu prawdziwie magiczną atmosferę" - zauważa CNN.

North Uist, Szkocja. Ta znajdująca się u zachodnich wybrzeży Szkocji wyspa jest największym miejscem lęgowym wielu zwierząt w Europie, na przykład fok. Każdego roku rodzi się tam około 9 tys. młodych. Warto zobaczyć też kamienny krąg Pobull Fhinn i liczący 5 tys. lat grobowiec Barpa Langass.

Jeziora Inari i Nellim, Finlandia. Znajdują się na północy kraju, czyli w miejscu znanym z tego, że można zobaczyć tam zorzę polarną. To część Laponii, będąca domem dla rdzennych Samów. Jeziora otoczone są dziką przyrodą, co sprawia, że to idealne miejsce do spływów kajakowych, biwakowania i pływania. Obszar ten jest wyjątkowo piękny jesienią, ze względu na mnogość kolorów.

Inari, Finlandia Shutterstock

Region Midland w Irlandii. Choć zachodnie wybrzeże kraju słusznie doceniane jest za swoje piękno, z dala od tego miejsca prezentuje się równie wspaniały krajobraz, bardziej cichy i niedoceniany, rzadko odwiedzany przez turystów. Region Midland rozciąga się na szerokość hrabstw Longford, Offaly, Westmeath i Laois. Odkryć można tam jeziora, rozległe tereny bagienne pełne ptaków czy ruiny klasztoru w Clonmacnoise, zbudowanego w 544 roku.

Orange, Francja. W tym znajdującym się na północ od Awinionu mieście stoi świetnie zachowany rzymski teatr, zbudowany w I wieku naszej ery. Nadal odbywają się w nim festiwale, a turyści mogą zwiedzać budowlę, z której rozciąga się wspaniały widok na miasto.

Bazylea, Szwajcaria. Miasto znajduje się nad rzeką Ren. Jak wskazuje CNN, latem można w niej popływać, a oprócz tego znajduje się tam wiele miejsc do opalania i kawiarni, co sprawia, że na takich "leniwych aktywnościach" można miło spędzić cały dzień.

Antwerpia, Belgia. Choć więcej uwagi zazwyczaj przyciąga Bruksela, Antwerpia również ma wiele do zaoferowania. W XV i XVI wieku był to jeden z najważniejszych punktów handlowych w Europie, a dziś pozostaje w centrum światowego handlu diamentami. Znajdująca się tam Katedra Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1521 roku, kryje wiele dzieł sztuki, np. Rubensa.

Antwerpia Wikipedia

Wiesbaden, Niemcy. To miasto uzdrowiskowe znajduje się w środkowej części kraju, mieści 26 ośrodków termalnych. Ale walory zdrowotne nie są jedynym powodem, dla którego warto odwiedzić Wiesbaden. Miejscowość znana jest też z wytwarzania wina musującego o nazwie sekt, które wielu koneserów uważa za tak samo dobre jak szampan.

Picos de Europa, Hiszpania. To pasmo górskie na północy kraju gwarantuje jedne z najpiękniejszych hiszpańskich krajobrazów. Na trzydziestu szlakach turystycznych czasem można spotkać wilki iberyjskie i niedźwiedzie brunatne. To też jedyny w Hiszpanii rezerwat przyrody zamieszkany przez ludzi. Znajduje się tam jedenaście wiosek.

Góry Zachodniorumuńskie, Rumunia. To jedne z najmniej dotkniętych przez człowieka obszarów dzikiej przyrody w Europie. Góry Zachodniorumuńskie są domem dla dużej liczby niedźwiedzi brunatnych i wilków, a choć wydają się znajdować z dala od szlaków turystycznych, są położone w pobliżu miasta Kluż-Napoka. Turyści bardziej żądni przygód mogą udać się na jeden ze szlaków wspinaczkowych, oferujących wspaniałe widoki.

Zagori, Grecja. Nazwa tego miejsca oznacza "miejsce za górami". To dzikie, nieodkryte przez człowieka miejsce w północno-zachodniej części kraju. Obfituje w bujne lasy, można tam spotkać m.in. kozy górskie. Według CNN to także idealne miejsce do zwiedzania samochodem - jest tam wiele malowniczych wiosek i starożytnych mostów.

Sardynia, Włochy. Wizyta we Włoszech często wiąże się ze smakowaniem lokalnej kuchni, a według CNN jest to szczególnie prawdziwe na Sardynii, która łączy kulturę włoską ze smakami katalońskimi, północnoafrykańskimi i francuskimi. Warto spróbować tam owoców morza, ale i maialino arrosto, czyli pieczonego prosiaka, zupy panada przyrządzanej z czerstwego chleba czy makaronu molloreddus.

Sardynia Shutterstock

Rotterdam, Holandia. Zazwyczaj w centrum uwagi pozostaje Amsterdam, ale Rotterdam może być dla niego dobrą alternatywą. To przemysłowe miasto z mnogością wyboru jeśli chodzi o kuchnie świata, od burgerów po tacosy, a także lokalne produkty.

Kalmar, Szwecja. Historyczne miasto na południowym-wschodzie kraju. Znajduje się tam jeden z najpiękniejszych zamków w całej Skandynawii. To także jedno z lepszych miejsc dla wielbicieli pieszych wędrówek. 200-kilometrowy szlak Kalmarsundsleden można pokonać pieszo lub rowerem.

Patmos, Grecja. To mała wyspa na Morzu Egejskim, należąca do archipelagu Dodekanez. Tam właśnie miała powstać Apokalipsa św. Jana, a pielgrzymi odwiedzają miejsce na wyspie, gdzie św. Jan doznał objawienia. Poza tym warto skorzystać z plaż oraz udać się do lokalnych tawern, serwujących świeże kalmary.

Henne Strand, Dania. Mała miejscowość na zachodzie kraju oferuje piaszczyste wybrzeże, jezioro Filsø, rezerwat przyrody Blaabjerg, ścieżki rowerowe, a także lokalne piekarnie i kawiarnie. To wszystko czyni Henne Strand doskonałym miejscem na wypoczynek.

Wilno, Litwa. Barokowa architektura miasta jest według CNN jedną z najładniejszych w Europie. W Wilnie znajduje się na przykład katedra pochodząca z XIII wieku. "Można tam poczuć ciepły, przyjazny i energetyczny klimat dzięki tętniącej życiem zbiorowości mieszkających tam studentów", zauważa CNN.

Wilno Shutterstock

Prisztina, Kosowo. Bałkany mają wiele do zaoferowania, od nieodkrytych wysp na wybrzeżu dalmatyńskim do pasm górskich, umożliwiających piesze wędrówki. Stolica Kosowa jest jednak wyjątkowo niedoceniana, twierdzi CNN, a na szczególną uwagę zasługuje tamtejsza kultura kawiarniana.

Pula, Chorwacja. Na północ od pełnego turystów Dubrownika, na półwyspie Istria, znajduje się miejscowość Pula. Rozciągają się stamtąd wspaniałe widoki na Adriatyk, a na każdym kroku można spotkać starożytne rzymskie ruiny. Lokalna kuchnia ma włoskie korzenie, bo Istria była częścią Włoch do 1947 roku.

Bansko, Bułgaria. Zimowa alternatywa dla francuskich, austriackich czy szwajcarskich Alp. To najbardziej rozległe miejsce do jazdy na nartach w Bułgarii, oferuje też wiele innych atrakcji, dużo tańszych niż w Europie Zachodniej.

Autor:pb//az

Źródło: CNN