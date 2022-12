Baterie do telefonu z soli morskiej? Mają być cztery razy bardziej pojemne, tańsze i ekologiczne

czytaj dalej

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, odnosząc się do sprawy Tomasza L., który został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, powiedział, że "służby sprawę badają". Na uwagę jednej z dziennikarek, że Tomasz L. w przeszłości pracował w Urzędzie do Spraw Kombatantów, w którym pracował też wtedy Sasin, odparł: - To, że się kogoś poznało w pracy, w dużej instytucji, że się pracowało w tej samej instytucji, to chyba o niczym nie świadczy.