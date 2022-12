Szef kuchni pozował z Pucharem Świata. Oburzenie internautów: nie jesteś mistrzem

Salt Bae z Pucharem Świata

Obecność tureckiego celebryty na murawie nie wszystkim przypadła jednak do gustu. W komentarzach pod zdjęciem ze zdobytym przez Argentyńczyków pucharem dominują krytyczne głosy. "Nie powinieneś dotykać pucharu, nie jesteś mistrzem" - napisał jeden z internautów. "Puchar mistrzów świata jest święty, nie powinien dotykać go nikt oprócz tych, którzy na niego zapracowali - zawodników, ich rodziców, trenerów, sztabu, może oficjeli FIFA i piłkarskich legend z krajów zbyt małych, by mogły go zdobyć. Ale ty nie należysz do żadnej z tych grup" - zauważył inny użytkownik.