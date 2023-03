Ile minut dziennie chodzić, by obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci. Nowe badania dają odpowiedź

Badanie opublikowano we wtorek 28 lutego w czasopiśmie "British Journal od Sports Medicine" (BJSM). Naukowcy z m.in. Uniwersytetu Cambridge i Queen's University Belfast przeanalizowali w nim dane ponad 30 milionów osób, pochodzące z 196 różnych dotychczas zrealizowanych badań. Poszukiwali związku między tym, ile czasu poświęcają ludzie aktywności fizycznej, a tym, jak długo żyją. Główny autor badania Leandro Garcia podkreślił, że jest to największe do tej pory badanie, które pokazuje, jak ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do długowieczności.