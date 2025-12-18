Bolonia Źródło: Shutterstock, Maciej Wacławik

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We włoskiej Bolonii na głównym placu Piazza Maggiore w tym tygodniu pojawiło się 19 ogromnych kamieni, przypominających skały. Jak zauważył lokalny dziennik "Il Resto del Carlino", z tego powodu w mieście nie mówi się teraz o niczym innym. Kamienie wywołały ożywioną dyskusję.

Głazy w Bolonii Źródło: MAX CAVALLARI/ANSA/PAP

Czym są kamienie?

Instalację stanowią przypominające megality (gigantyczne kamienie) konstrukcje z nadmuchiwanego tworzywa. Ich wysokość sięga od 2 do 14 metrów, a kolory inspirowane są skałami z Dolomitów. Najwyższy stoi tuż przed słynną bazyliką świętego Petroniusza.

Instalacja jest świątecznym prezentem od miejscowej firmy energetycznej. Została wykonana przez pracownię Eness z Australii, założoną przez artystę Nimroda Weisa. Wcześniej była prezentowana m.in. w Singapurze czy Melbourne. Jej montaż w Bolonii rozpoczął się 16 grudnia. Instalację zatytułowano "Iwagumi - Ponad miarę". To japońskie słowo oznacza "układ kamieni" i pochodzi z dawnej sztuki ogrodowej. Jak zaznaczył Weis, istotą tej instalacji jest kontrast między tym, co stare i nowe.

Rocce giganti in piazza Maggiore, arrivano i primi megaliti: saranno illuminati come le Dolomiti: Bologna, 16 dicembre 2025 – I primi megaliti sono apparsi ieri in piazza Maggiore. E di sicuro si sono fatti notare. Questi enormi massi alti fino a… https://t.co/JGDR4sKKOz ▶ ⤵️ pic.twitter.com/OZffPhRyaP — il Resto del Carlino (@qn_carlino) December 15, 2025 Rozwiń

Instalacja w Bolonii i podzielone opinie

Rektor bazyliki Petroniusza, ks Andrea Grillenzoni ocenia w "Il Resto del Carlino", że "to sympatyczna inicjatywa". - Zostaliśmy o niej poinformowani, a ja w tym dziele o imponujących rozmiarach nie widzę żadnego braku szacunku. To przyciągnie jeszcze więcej ludzi na plac i może niektórzy wejdą też do bazyliki - powiedział duchowny. Daniele Del Pozzo, szef wydziału kultury urzędu w Bolonii podkreślił, że instalacja jest "okazją do spojrzenia na nowo na miasto, w którym żyjemy na co dzień i dziełem sztuki, które pobudza ciekawość".

Jednak nie wszystkim się podoba. Krytykują ją m.in. niektórzy bolońscy radni, którzy uznali, że nie jest ona stosowna w średniowiecznym mieście. Krytyków nie brakuje także wśród mieszkańców, a niektórzy z nich uważają pomysł za surrealistyczny. - W czasie Bożego Narodzenia wielu turystów przyjeżdża do Bolonii. I co zobaczą na głównym placu? Gigantyczne kamienie? Ale mi atrakcja - mówi jeden z mieszkańców. W trwającej dyskusji na temat instalacji nie brakuje porównań do kosmicznego krajobrazu. Zwraca się uwagę na to, że "megality" są w całkowitej dysproporcji do pejzażu jednego z najpiękniejszych włoskich miast, a zwłaszcza okolicznych liczących setki lat budynków.

Na razie tysiące bolończyków i turystów przybywają na plac, by zobaczyć ten niecodzienny widok. "Corriere di Bolonia" opisuje, że od niedzieli 21 grudnia do 26 grudnia "kamienie" będą podświetlone; będą im też towarzyszyć dźwięki natury. Na niedzielę zaplanowane jest wydarzenie inauguracyjne, podczas którego na Piazza Maggiore odbędą się występy muzyczne. Przez kolejny tydzień będzie można bezpłatnie spacerować pomiędzy "megalitami".